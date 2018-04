Más silencio sobre la financiación del PP de Madrid: se niega a declarar Beltrán Gutiérrez, exgerente de Aguirre

Gutiérrez ha repetido en todo momento que no contestaría "a pregunta de ningún tipo" de los diputados de los diferentes grupos, acogiéndose a su derecho a no declarar y recordando que "no tiene obligación de contestar". "Espero que me comprendan", ha dicho.

El exgerente del PP de Madrid estuvo citado el 20 de marzo en la misma comisión junto a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Sin embargo, no acudió ese día y recogió la citación, a pesar de que el requerimiento "le fue entregado en tiempo y forma al domicilio del que se tenía constancia", indicó el presidente de esta comisión, el diputado Pedro Quevedo.

En esta misma comisión, el pasado día 10, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre indicó que la financiación irregular del PP solo se demostrará "cuando lo diga un juez", pero que ella no entraba "jamás sobre" sobre ese asunto porque había para eso "había cuatro personas encargadas: un contable, un gerente, un tesorero y un secretario general".

"Precisamente por no haber entrado cuando se produjo el registro en febrero de 2016 al partido a pedir facturas que habían encontrado en el domicilio de Beltrán Gutiérrez como yo era la responsable y no había vigilado y como no podía garantizar que eso se hubiera producido o no me pareció que debía dimitir", apostilló.

Beltrán Gutiérrez ha tenido que declarar ya ante el juez del 'caso Lezo', como investigado, en concreto por la pieza número 4 de la causa que investiga la presunta financiación irregular del partido a través de la trama que lideraba el expresidente regional Ignacio González.