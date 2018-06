La Junta Directiva Nacional del PP convocó para los días 20 y 21 de julio un congreso extraordinario para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, una cita congresual que tendrá lugar en Madrid.

Los preparativos de ese cónclave estarán a cargo de un comité organizador que presidirá el eurodiputado y exportavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, que contará con tres vicepresidentes: el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco; el expresidente del Parlamento castellano- manchego Vicente Tirado; el diputado nacional por Madrid Juan Carlos Vera. Hasta ahora y tras la retirada por sorpresa de Alberto Núñez Feijóo, son seis los candidatos a suceder a Rajoy.

PABLO CASADO

Pablo Casado, diputado por Ávila nacido en 1981, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y licenciado en Administración y cuenta además con otra licenciatura en Dirección de Empresas y máster en Derecho Autonómico y Local por la Universidad Rey Juan Carlos, dos carreras universitarias que están bajo investigación de ambas universidades.

Desde junio de 2015 forma parte de la cúpula del PP como vicesecretario general nacional de Comunicación y antes fue diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Además, de 2009 a 2012 fue director de gabinete del expresidente del Gobierno José María Aznar, según figura en su currículum. El pasado mes de mayo fue elegido además presidente del Comité Electoral del PP de Madrid.

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA

Sáenz de Santamaría es hoy diputada rasa, pero hasta hace unos días era una de las personas más poderosas de España: cuando Rajoy perdió las elecciones contra Zapatero era un miembro destacado de las Nuevas Generaciones del PP y cuando Rajoy volvió a perder, la designó como nueva portavoz del PP e incluso la incluyó en los carteles electorales. En 2011, finalmente Rajoy venció en las urnas y Sáenz de Santamaría saltó a la vicepresidencia del Gobierno, cargo que ha ostentado hasta la moción de censura que ha dado el Gobierno a Pedro Sánchez.

Muchos en el PP daban por hecho que se presentaría y algún dirigente de su confianza mostraba públicamente su apoyo a Sáenz de Santamaría, como ha hecho el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que dijo que el partido necesitaba una renovación profunda que podía encarnar la vicepresidenta durante el Gobierno de Rajoy.

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL

María Dolores de Cospedal empezó en política con Esperanza Aguirre hasta que en 2008 Rajoy le dio su gran oportunidad como secretaria general del PP, una oportunidad que se envenenó cuando le tocó defender al PP por sus casos de corrupción con su ya famoso "finiquito en diferido". Entre medias, Cospedal fue presidenta de Castilla-La Mancha, donde sus recortes en educación y sanidad se repetían año tras año, hasta convertirse en la primera mujer del PP Ministra de Defensa.

María Dolores de Cospedal subraya que el PP "representa como ningún otro la pasión por la libertad". "Estoy preparada. Me siento preparada. Me presento para dar la batalla con todas mis energías en un momento en el que nuestra formación es esencial para el futuro de España. La suerte de ambas están unidas por un brazo que no se va a quebrar", asegura.

Según sus palabras, se presenta para "reivindicar" el liderazgo del PP y para recuperar el centro-derecha. "Me presento para ganar, para ganar y para ganar".

JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO

El exministro de Asuntos Exteriores y diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Manuel García-Margallo, confirmó que presentará su candidatura a liderar el PP por la "situación extraordiaria" que vive el partido tras la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez ganó a Mariano Rajoy y pide que el proceso sea un debate de proyectos porque cree que "no confrontar" ideas llevaría al partido "a la desaparición".

En su opinión, dado que "es la primera vez que un Gobierno de España cae por una moción de censura, hay que hacer un alto en el camino y reflexionar" sobre el camino que ha llevado al PP hasta aquí y "sobre todo, cuál es el camino" por el que aspira a guiar al país. Espera así "que los candidatos se centren y se ciñan mucho a sus proyectos de futuro para explicar a los militantes y la ciudadanía cuál es la idea de España, cuáles son las reformas que España necesita y cuáles son las reformas que el partido necesita para seguir sirviendo a España".

JOSÉ RAMÓN GARCÍA-HERNÁNDEZ

José Ramón García-Hernández es secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular y en las últimas elecciones figuró como número dos al Congreso en la lista del PP por la provincia de Ávila, por detrás del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

Es doctor en Filosofía Política; Licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas-Icade y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Además, en su currículo de las últimas Elecciones Generales, figura que ha cursado estudios de postgrado en Harvard Hennedy School; en el IESE-Business School, en el Ceseden y en la Universidad Complutense de Madrid.

Diplomático de carrera, ha ocupado diversos puestos en Áreas de Asuntos Internacionales y de Seguridad y Terrorismo, Iberoamérica, Ministerio del Interior y Dirección de Política Exterior.

JOSÉ LUIS BAYO

José Luis Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana se presenta como en candidato "de las bases": "Es la candidatura de la militancia, no ostento cargo alguno dentro del partido, no traigo mochila de absolutamente nada. Por tanto, venimos con las manos limpias para poder hacer un proceso de regeneración del partido que creemos que necesitamos".

Bayo ha recalcado que se presenta "por las bases" del PP y que las firmas que acompañan su candidatura son de afiliados y no hay altos cargos de la dirección nacional ni de ninguna dirección territorial. "No he tenido apoyo por la estructura del partido", asegura.

Aunque dice que "no reniega" de ninguno de los candidatos que han anunciado su intención de liderar la formación o que aparecen en las quinielas, ha destacado que el PP necesita "un cambio generacional" y eso es "entendible".