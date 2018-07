Tensa bronca entre la presidenta de la Asociación de Víctimas de Spanair y Magdalena Álvarez: "Allí fue dinero, aquí fueron muertos; nunca debió ser ministra"

DURAS PALABRAS EN EL CONGRESO

La exministra de Fomento Magdalena Álvarez se ha encontrado en el Congreso con la presidenta de la Asociación de Víctimas de Spanair. Pilar Vera se ha acercado a Álvarez para presentarse porque previamente la exministra ha dicho que nunca olvidaría la cara de las víctimas buscando a sus familiares. Vera le ha reprochado que jamás haya hablado con ella: "No me conoce y me ha sorprendido que me nombrara".