El recado de Gabriel Rufián a Puigdemont: "No se puede tener a un presidente por Skype"

ERC pide a Puigdemont que vuelva, y Gabriel Rufián se dirige al número uno de Junts per Catalunya "con todo el respeto": "No se puede tener un presidente por Skype". Además, reconoce que para ellos la opción número uno es Puigdemont y esperan que vuelva "como se comprometió", y añade que "el plan B es Junqueras".

Pero para Junts per Catalunya, el plan b de momento no existe y solo contemplan que el president sea Puigdemont. "Yo no anticiparía a día de hoy ninguna otra solución", dice el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano.

Mientras, el exsecretario de Estudios que dejó el PP catalán por los malos resultados electorales, Juan Arza, reprocha ahora las cargas del 1 de octubre asegurando que "algo como lo que pasó el 1-O no puede ocurrir sin que nadie haya asumido las consecuencias".

Esta crítica no la comparte el ministro del Interior, porque cree que "los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuaron con proporcionalidad y con mucha profesionalidad".

Además, en el Parlament se ha aprobado recurrir la aplicación del 155 con el voto a favor de Catalunya Sí que es Pot y Junts per Catalunya, que cree que el Estado está "abusando" del artículo.

Para los no independentistas, que denuncien este abuso ante el Constitucional es una buena noticia porque significa reconocer al tribunal. Justo por eso, porque no lo reconocen, la CUP se ha abstenido.