El polémico mensaje que Hamilton borró de sus redes: "¡Los chicos no se visten de princesa!"

Lewis Hamilton, campeón de Fórmula 1, ha pedido disculpas por una polémica que tuvo lugar en su cuenta de Instagram. El británico, durante la celebración de la Nochebuena con su familia, tuvo unas palabras en tono de broma con su sobrino, que estaba vestido de princesa.

"Estoy triste ahora mismo, mirad cómo se ha vestido mi sobrino. ¿Por qué has pedido un traje de princesa por Navidad? ¿Qué haces vestido de princesa? ¡Los niños no se visten de princesa!", afirma ante la risa del pequeño.

Hamilton borró el vídeo y pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter, donde asegura que siempre ha "apoyado que cualquiera vivir su vida exactamente como quiera".

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017