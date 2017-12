¿Guiño de Aubameyang al Atlético?: "Pienso que Griezmann puede salir, pueden pasar muchas cosas"

Antoine Griezmann tiene los meses, las semanas o incluso los días contados en el Atlético. Con el francés dejándose querer por todos menos por los rojiblancos, parece ser cuestión de tiempo que deposite los 100 millones de su cláusula para volar lejos del Wanda. Ante eso, la ristra de nombres para cubrir su ausencia va a ser numerosa, y más si alguno, como Aubameyang, parece dejarse querer.

"Pienso que Griezmann se va a ir y todo puede pasar. De todos es sabido que están buscando jugadores por todo el mundo", dijo el gabonés en una entrevista en Ouest France.

Y es que el punta ha cambiado de prioridad en cuanto a jugar en Madrid, pues hasta hace no mucho su sueño era vestir de blanco en el Real: "No pienso ya mucho en ello. Ese ya no es mi deseo".

El delantero, que ha sido y es la estrella del Borussia Dortmund desde hace varias temporadas, destacando por sus registros goleadores en la Bundesliga y en Europa, ha negado que haya firmado una renovación con los alemanes: "No he firmado nada, el mercado está abierto para mí".