Los mejores restaurantes de Londres para comer fish and chips

Todo buen viajero que visite Londres debe probar el típico fish and chips, incluso aquellos que no se consideren a sí mismos grandes amantes del pescado. Pero nosotros queremos que lo pruebes a lo grande, en uno de esos lugares en los que se miman todos los detalles y se mantiene la receta clásica. Lo cierto es que en cualquier rincón de la ciudad podrás disfrutar de un plato de fish and chips riquísimo, pero ya que vas a probarlo… ¡Que sea el mejor!

Hemos investigado, hemos comparado opiniones y hemos rescatado una serie de restaurantes en los que, según los propios comensales, se sirve el mejor fish and chips de Londres. Lo mejor de todo es que, para saber si están en lo cierto o no, tendrás que probarlos todos. ¿Estás preparado? ¡Aquí los tienes!

The Golden Chippy | Londres

The Golden Chippy

Sabemos que te hemos hablado de restaurantes, pero antes de entrar de lleno en ellos queríamos recomendarte uno de esos locales de comida para llevar en los que preparan verdadero fish and chips, y además a un precio increíble. Así podrás disfrutar de la experiencia auténtica. Se trata de The Golden Chippy. Se encuentra en la zona de Greenwich y es uno de los más populares de toda la capital inglesa. Con raciones verdaderamente generosas y un sabor genuino, este es probablemente el mejor fish and chips de todo Londres.

Fishers | Tripadvisor

Fishers (Fish and Chips)

Centrándonos ya en los restaurantes, es obligatorio mencionar Fishers (Fish and Chips). Estamos hablando de otro de esos locales que todo londinense ha visitado al menos una vez en la vida para degustar su riquísimo fish and chips. Se encuentra en la zona de Fulham, muy cerca de la parada de metro de Putney Bridge. En este caso, las raciones son algo menos abundantes, pero el sabor merece y mucho la pena. Además, tu bolsillo no se resentirá especialmente después de comer allí.

The Hereford Arms | Londres

The Hereford Arms

Si no dejas de imaginarte probando este plato típico en un pub de esos que tanto hemos visto en el cine, no te preocupes, tenemos la solución perfecta. The Hereford Arms es uno de esos locales típicos que tenemos en mente, con el frontal de madera decorado con letras de aspecto antiguo y flores y un interior oscuro, pero acogedor. Está en Gloucester Road, en el barrio de South Kensington, uno de los más auténticos y exclusivos de la capital y ofrece uno de los mejores fish and chips de Londres.

Bonnie Gull | Londres

Bonnie Gull

Y de uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, nos vamos a uno de los más alternativos y quizá el más frecuentado por la población joven. En pleno Soho, muy cerca de Picadilly Circus, nos encontramos con Bonnie Gull. Se trata de un pintoresco restaurante especializado en pescados y en todo tipo de alimentos procedentes del mar, en el que, como no podía ser de otra manera, se sirve un riquísimo fish and chips. Además, si vas a mediodía podrás disfrutar de una opción algo más económica que la comida a la carta: el almuerzo express. Totalmente recomendable.

Golden Union Fish Bar | Tripadvisor

Golden Union Fish Bar

Para terminar, nos quedamos por la zona, algo más cerca de Oxford Street y visitamos el Golden Union Fish Bar. De nuevo, se trata de un restaurante especializado en pescados, pero centrado sobre todo en su riquísimo fish and chips, el cual le ha otorgado fama en toda la ciudad. En este caso, los clientes siempre resaltan, además del potente sabor, la generosidad en las raciones. Si vas allí, no sólo te garantizan que disfrutarás de uno de los mejores fish and chips de Londres, también te aseguran que no te quedarás con hambre.