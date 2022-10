Tokio nos atrae porque es una ciudad tan única como espectacular, en ella confluye la historia de un país oriental y milenario y la modernidad más vanguardista y es que Tokio es la ciudad más representativa de la diversidad de Japón, el país de las geishas y el de la tecnología.

Y si Tokio nos regala estampas espectaculares en cualquier momento del año por su skyline, por sus parques, por sus cerezos en flor, por sus torres... durante el mes de diciembre esa espectacularidad alcanza en grado superlativo cuando, además, la ciudad se ilumina para celebrar el Año Nuevo Japonés.

La espectacularidad de la iluminación navideña de Tokio se explica no solo por las clásicas luces que brillan a lo largo y ancho de la ciudad sino por los espectáculos lumínicos que se desarrollan en estos días, espectáculos como el Festival Yomiuri Land Jewellumination que cuenta con la friolera de 6 millones de bombillas con el añadido de que puedes disfrutar de esa iluminación desde algunas de las atracciones de este parque, o el de la Torre Tokyo SkyTree que enciende más de medio millón de luces iluminándose como un árbol de Navidad.

Y todo esto para no celebrar la Navidad... porque no, los japoneses no celebran la Navidad pero sí el Año Nuevo Japonés (Oshogatsu) y todos estos juegos de luces y color se organizan para cambiar de año del mejor posible.

¿Más luces? sí, y más espectáculos, estamos en Tokio así que la animación también tiene su espacio en las calles de la ciudad porque esas calles se convierten en el escenario de espectáculos de mapping de color ¿sabes lo que es? se trata de proyecciones de video que despliegan imágenes o animaciones sobre superficies reales, una espectacular fusión de la fantasía y la realidad.

Durante todo el mes de diciembre Tokio es un festival de luz, no hay calle sin sus luces, sin su armónica decoración para celebrar el Oshogatsu, el Año Nuevo Japonés.