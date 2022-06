La Noria Gigante del Prater, en Viena, celebra su 125 aniversario

La Noria Gigante del Prater es todo un icono de la ciudad de Viena, lleva girando 125 años y ahora, para celebrar un aniversario tan redondo, estrena una nueva plataforma ¿te atreverías a girar en esta noria sobre una plataforma de vidrio a cielo abierto? Se llama plataforma número 9 y a poco vértigo que tengas da más miedo que el andén nueve y tres cuartos de Harry Potter... Ahora bien, tanto si te atreves a subir en la plataforma n9 como si prefieres hacerlo en una de las clásicas cabinas de esta histórica noria ten claro que, según dice una ley no escrita, quien no se ha dado una vuelta en la Noria Gigante del Prater no ha estado en Viena.

Noria Prater | Imagen de Christian Stemper, cortesía de Turismo de Viena

La del Prater es, entre las de su clase, la noria más antigua del mundo, fue construida como celebración del 50 aniversario de la subida al trono del emperador Francisco José I, en su día, hace 125 años, era una de las más grandes del mundo y actualmente es todo un icono de Viena y una de las atracciones más espectaculares del mundo, de ahí que las celebraciones de su 125 aniversario sean tan intensas: se desarrollarán del 25 de junio al 2 de julio y entre los eventos previstos los hay muy teatrales: ¿buscas un subidón de adrenalina? Para eso está la plataforma número 9, sobre una base de vidrio, sin techo ni paredes y solo sujeto por un cinturón de seguridad... ¿te atreverás?

Noria Prater | Imagen de Riesenrad, cortesía de Turismo de Viena

Además visitar esta espectacular noria de Viena en los días de celebración de su aniversario contará con una experiencia teatral desarrollada por el grupo teatral Nesterval; la experiencia comienza en el mismo momento de comprar la entrada y no termina hasta después del viaje en la noria; tanto la plaza situada frentea a la noria como el Museo del Panorama y por supuesto la propia noria participan de algún modo en esta celebración, en estos espacios podrás acercarte a la historia de la famosa Noria Gigante del Prater y a los hechos históricos más relevantes acontecidos a lo largo de su historia. Y, si quieres, puedes particiar en la experiencia treatral como algo más que un simple observador... (esto es, por supuesto, totalmente voluntario, no temas, si solo quieres darte una vuelta en la noria también podrás hacerlo).

Noria Prater | Imagen de Wiener Riesenrad, cortesía de Turismo de Viena

El día 25 de junio de 1897 fue el día en el que se aseguró el último tornillo utilizado en el montaje de la Noria Gigante del Prater, el 7 de julio se celebró su inauguración oficial; ¿curiosidades aquí ocurridas desde entonces? en 1914 una jinete francesa de equitación artística se dio una vuelta en la noria montada en su caballo sobre uno de los vagones; en 1949 aquí se rodaron escenas de El Tercer Hombre y en 1987 de 007 Alta Tensión; tras la Segunda Guerra Mundial la noria fue reconstruida como símbolo de la reconstrucción de Viena tras el desastre.

