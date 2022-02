En Viena hay un restaurante donde puedes comer todo lo que quieras pagando solo la voluntad

La capital de Austria, Viena, es sin duda una de las ciudades más atractivas para visitar. Son muchas las personas a lo largo del mundo que deciden subirse a un avión para conocer la ciudad que tanto legado artístico e intelectual guarda gracias a residentes como Mozart, Beethoven o Sigmund Freud.

Sin embargo, uno de los grandes problemas a la hora de viajar no solo es el idioma (pues allí se habla el Alemán) si no también los gastos que conlleva visitar la ciudad más poblada de Austria. Pero anota este detalle, si estás pensando visitarla pronto y quieres ahorrarte algo de dinero, que sepas que en Viena hay un restaurante Pakistani donde puedes comer todo lo que quieras solo por la voluntad. Se llama 'Wiener Deewan' y su lema es "todo lo que puedas comer, pagando lo que desees".

Entrar y comer allí es gratuito, no te obligan a abonar lo que cuesta lo que has consumido, pero al igual que pasa con la mayoría de free tours, es bueno que inviertas unos euros para que siga existiendo. El restaurante abre desde las 11 de la mañana hasta las 22:00 horas y se encuentra en la calle Liechtensteinstraße, número 10. ¡Ojo que los domingos no abre!

Como ya hemos dicho anteriormente se trata de un buffet libre y cuenta con hasta 6 platos distintos, entre los que encontraras pescado, carne como pollo o ternera y también hay opciones vegetarianas como ensaladas. También tiene arroz, lentejas, espinacas, patatas guisadas y algún postre como el arroz con leche. Según las opiniones de Tripadvisor, la gente suele dejar entre 7 y 10 euros a la voluntad.

