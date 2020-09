Luz y color en Macao

Instalaciones luminosas, espectáculos de video mapping y juegos interactivos, todo ello a lo largo y ancho de las cuatro rutas principales que unen la península de Macao y la isla de Taipa, el Festival de Luz es siempre uno de los mejores momentos del año para visitar Macao pero en 2020, después de un año casi en blanco en lo cultural y en lo festivo por culpa del coronavirus, lo es si cabe más que nunca, se trata del primer gran evento que se celebra en Macao 'después' del coronavirus (dicho ese 'después' con toda prudencia...).

Festival de la Luz | Imagen cortesía de Turismo de Macao

No es el Festival de la Luz la clásica fiesta tradicional asiática, de hecho esta es solo su sexta edición pero en tan escueto número de celebraciones ha conseguido convertirse en uno de los eventos más notables no solo de Macao sino de todo el otoño asiático; se celebra por todo lo alto y con gran alegría porque aquí, en Macao, sí se puede hablar de un escenario post-pandemia ¿por qué? porque en esta región lograron contener la transmisión del coronavirus ya en la primera ola y no reportaron más que una cincuentena de casos en todos estos meses pandémicos; dicho de otro modo: en lo que al COVID-19 se refiere, Macao es un lugar seguro para viajar (aunque, ojo, hay importantes restricciones que te contamos al final de este artículo).

Festival de Luz | Imagen cortesía de Turismo de Macao

Pero volvamos a lo que nos interesa hoy, el Festival de la Luz 2020 que llega bajo el título 'Carnaval de Luz': se organiza en cuatro recorridos que en su nombre lo dicen todos: Circo, Túnel del Tiempo, Reino de los Dulces y Caja de Música Luminosa; no es solo un festival de luz, no es tabién de imaginación y alegría porque sus instalaciones luminosas son un alarde de todo ello (y sí, también de tecnología). Tendrás que recorrer gran parte de la ciudad para no perderte nada (¿qué mejor modo de conocerla?) porque tanto las instalaciones luminosas como los divertidos juegos interectivos se distribuirán a lo largo y ancho de ella contando con hasta 12 localizaciones diferentes.

Festival de Luz | Imagen cortesía de Turismo de Macao

Como el festival es ante todo una fiesta de lo moderno y la tecnología, cuenta con varios puntos diseñados especialmente para que te hagas los selfies más espectaculares e inundes con ellos tus redes sociales; eso sí, no te entretengas más de la cuenta y acabes perdiéndote el espectáculo de video mapping porque este año será de escándalo: se celebra en la Plaza de Tap Seac bajo un lema intrigante: 'El Color es...'; solo si te plantas en esta famosa plaza y entre sus cuatro edificios patrimoniales (el del Instituto Cultural, el del Centro de Salud Tap Seac, la Biblioteca de Macao y los Archivos de Macao) podrás terminar esa frase... aunque cabe que tras las proyecciones que allí tendrán lugar tampoco tú encuentres las palabras para definir el juego de colores del que disfrutarás.

Festival de Luz | Imagen cortesía de Turismo de Macao

El sábado 26 de septiembre se celebra la apertura de inauguración pero este Festival de Luz durará más de un mes, ¿la mala noticia? que salvo que los 14 días previos a tu llegada a Macao hayas estado en China, Hong Kong o Taiwán (dicho de otro modo, que llegues a Macao desde esas zonas sin haber estado en los últimos 14 días en otro país extranjero) no podrás entrar en Macao; y si pasas esos 14 días previos en una de esas zonas a modo de cuarentena y aprovechando para conocerlas también, recueda que a tu llegada a Macao deberás presentar tabién un PCR negativo realizado en los 7 días previos a esa fecha.