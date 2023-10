El impresionante vídeo de lo que ven los pilotos de los aviones desde la cabina durante un vuelo

Los pilotos de los aviones son, probablemente, las personas más importantes dentro de un avión. Se encargan de operar aeronaves para transportar pasajeros o mercancías y lo normal es que los aviones de pasajeros vuelen con dos pilotos en cabina. Esto hace que sea mucho más fácil prevenir y hacer frente a las situaciones de emergencia.

Entre las funciones de un piloto se encuentran la de elaborar un plan de vuelo, especificar los detalles del plan al personal de cabina, revistar todos los aspectos técnicos y controles del avión antes de despegar, comprobar las condiciones meteorológicas, reportar cualquier incidencia, solicitar la autorización para el despegue y el aterrizaje, pilotar la aeronave, mantener la comunicación con la torre de control y alternas las tareas con el copiloto para evitar la fatiga, entre otras muchas cosas.

Seguro que alguna vez has pasado a la cabina de control de los pilotos de los aviones y te has fijado en la infinidad de botones y luces que tienen, y seguro que también te has hecho a la idea de lo que suelen hacer durante las horas que dura el vuelo. Sin embargo, ¿alguna vez has visto lo que ven los pilotos desde la cabina del avión?

Un vídeo de Twitter publicado por la cuenta @TheBestFigen se ha hecho viral porque precisamente muestra "lo que los pilotos ven", tal y como puedes leer en el título y ha logrado más de 4,5 millones de reproducciones. En el vídeo vemos una secuencia de imágenes desde la cabina del avión desde que la aeronave despega hasta que se encuentra sobre las nubes, un total de 22 segundos de vídeo a cámara rápida. ¡Merece mucho la pena verlo!