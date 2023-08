Una piloto española explica cómo surgen las turbulencias: "Es normal tener miedo"

A veces montar en avión puede generarnos un malestar por una serie de acontecimientos como las turbulencias. De hecho, estar a miles de kilómetros de altura en un avión y si algo falla es bastante aterrador. Recientemente, te contábamos que una piloto española daba consejos sobre cómo detectar si todo va bien en el vuelo. Y, es que, ahora ha subido un vídeo explicando por qué surgen las turbulencias y cómo.

Se trata de la usuaria de TikTok @maritarx, quien cuenta con frecuencia experiencias pilotando un avión e informa a sus seguidores sobre sucesos que pueden surgir en un vuelo. El último vídeo trata de una breve explicación sobre cómo surgen las turbulencias y aclara que "es normal tener miedo a las turbulencias si realmente no sabemos qué son".

"El aire tiene un flujo laminar y vivimos en un mundo con clima y el flujo laminar pasa de ser así a estar así", explica acompañándolo de un lápiz y una hoja. Y añade "esto es un avión y viene de 'chilin' porque con el flujo laminar va surcando los siete mares. Ahora el avión llega aquí, sigue dentro de ese flujo, pero el cielo ya no es laminar, ahora es turbulento, pero esto no significa que el avión se vaya a caer".

Además, tranquiliza a sus seguidores y les dice que "el avión pasa por las turbulencias, pero no se va a caer. De hecho, una turbulencia es un bache en el aire. No significa que el avión se vaya a romper". Eso sí, en caso de que el avión entre en una turbulencia bastante grande, entonces el "avión se descuartiza, pero para ello existen los radares meteorológicos", añade.

Un vídeo que se ha viralizado y que ya cuenta con más de 150.800 'me gusta' y 8.000 compartidos. Algunos seguidores le han dado las gracias por aclararlo "gracias! creo que la próxima vez que haya turbulencias no voy a entrar en pánico" y "gracias!! nadie me lo había explicado en cristiano".