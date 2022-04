Flores y piscinas naturales para disfrutar de Madeira en primavera

Ya estamos en primavera y hemos empezado un mes de abril revoltoso en lo que a la climatología se refiere, le ha dado por nevar y también por llover, el sol brilla por barrios pero aun donde lo hace no calienta como uno espera que lo haga en el mes de abril; tenemos la Semana Santa encima y seguro que la primera escapada del año más que organizada o tal vez eres de los que canta aquello de '¿quién me ha robado el mes de abril?' porque no encontrado la forma ni la manera de organizar un viaje... Tómatelo con calma, mayo está a las puertas y es una especie de mes híbrido en el que se puede disfrutar de la primavera y sus flores y también de una calidez propia de los días de verano ¿dónde? en Madeira.

Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

En Madeira mayo es, más que en ningún otro lugar, el mes de las flores y por eso celebra la Fiesta de la Flor durante todo el mes; el arte floral se despliega por toda la isla y no podrás evitar maravillarte ante las decoraciones que descubrirás en prácticamente todos los municipios de Madeira; disfrutarás de lo lindo del Desfile Alegórico de la Flor y sus carrozas, de las alfombras florales, de la diversidad floral y colorista del mes de mayo en Madeira y por supuesto de los recuerdos que inmortalizarás con tu cámara y que bien podrían convertirte en el rey de Instagram al menos por unas horas.

Piscinas naturales de Porto Moniz | Imagen de Lucía Barros, cortesía de Turismo de Madeira

Pero además en mayo también podrás disfrutar de las piscinas naturales de Madeira, uno de sus tesoros más apreciados, cuatro son las más fotografiadas y famosas: Piscinas naturales de Porto Moniz: son tan espectáculares y tan notables los servicios que ofrecen que lucen bandera azul, disponen de vesturarios, cafetería, sombrillas y tumbonas, apacamiento y puesto de vigilancia y primeros auxilios, el acceso es de pago; Doca do Cavacas o Poças do Gomes, es una piscina natural de origen volcánico con acceso directo al mar, el acceso es de pago puesto que cuenta con vestuarios, baño, restaurante y bar además de puesto de vigilancia.

Piscinas Naturales de Cachalote | Imagen de Joana Carvalho, cortesía de Turismo de Madeira

¿Buscas algo todavía más natural y, a ser posible, de acceso gratuito? Puedes elegir entre las Piscinas Naturales de Seixal, que son de acceso gratuito aunque cuentan con cafetería y aseos y duchas, o las Piscinas Naturales de Cachalote, también de entrada libre junto al acuario de Madeira.

