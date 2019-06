Vuelve Mary Poppins

A finales de este año, Mary Poppins vuelve y lo hace interpretada por la actriz Emily Blunt para visitar de nuevo a los niños de los Banks. En clave de musical, Mary Poppins llega para volvernos a enamorar. Quien también vuelve es Dick Van Dyke, a sus 92 años y con escenas de baile.

Londres va a volver a brillar para los fans de la niñera de su infancia, y los más pequeños van a descubrir un personaje único con el que soñar y vivir la magia.

“El Regreso de Mary Poppins” se estrena el próximo 19 de diciembre, y para ir abriendo boca, o para después os vamos a dar algunas ideas de lo que nos espera con su llegada a la ciudad del Támesis.

Luces, cámara y acción

Vamos a poder descubrir todos los entresijos de la vuelta de este clásico de Disney. Desde los primeros libros de Mary Poppins. Y lo haremos con el nuevo tour de Mary Poppins de la mano de Brit Movies Tours, que comenzará en 2019 y que nos llevará por las calles de Londres y a las localizaciones en las que se han rodado las escenas de la película. Dos horas de tour, en el que pasaremos también por los lugares más famosos de la película original y que tienen protagonismo en la nueva secuela. Lugares como la Catedral de San Pablo, uno de los ejemplos arquitectónicos más impresionantes de Reino Unido, o el Palacio de Buckingham.

Visita a la casa donde empezó todo

Y no tendríamos las películas si no fuese por los libros originales que fueron escritos por la australiana P.L. Travers. Una escritora que pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra, donde creó al personaje.

Escribió una serie de 8 libros sobre la mágica niñera en el número de 50 de Smith Street, en Chelsea, lugar que a principios de este año ha sido destacado con la famosa placa azul del English Heritage. P.L Travers vivió aquí durante 17 años y se dice que esta es la casa que inspiró el look del hogar de la familia Banks en la película original.

Disfruta de un buen subidón de azúcar

El creativo y delicioso Té de media tarde en Aqua Shard fue lanzado coincidiendo con el relanzamiento del quinto libro original de Mary Poppins. Un nostálgico afternoon tea que estará disponible hasta abril de 2019 y que se va a convertir en una experiencia imprescindible. Un té de media tarde con todo tipo de detalles. El menú es un espejo con marco dorado, símbolo recurrente de todos los libros de la serie; y el té se entrega en un soporte hecho a medida con una sombrilla en la parte superior y botas plateadas debajo. La vajilla está decorada con ilustraciones originales de Mary Shepard. de Mary Poppins. Y la propuesta gastronómica es única con bollos caseros con mermelada y crema; crumpets en miniatura; dos tipos de tés y dulces únicos como el propio sombrero de Mary Poppins con un mousse negro "Cherry Tree Lane" cubierto de chocolate negro y Fairground Candy Floss. Es supercalifragilisticoespialidoso.

¡Vamos a volar cometas!

En el tráiler de este nuevo lanzamiento se puede ver volar una cometa. ¿Cuánto hace que no lo haces? ¿A que te entran unas ganas locas de hacerlo? Volar una cometa se puede hacer en cualquier parque de Londres, pero si quieres volar tu cometa con el telón de fondo del famoso skyline de la ciudad, tienes que ir a la cima de Parliament Hill en Hampstead Heath. O también a Primrose Hill, cerca del parque Regent, también con vistas espectaculares de la capital; la cima de esta colina es uno de los seis puntos de vista protegidos en Londres.

Caminar por los tejados de Londres

Bert llevó a Mary Poppins a los tejados de Londres para mostrarle la vista de la capital a través de una chimenea. Y aunque no podemos reproducir exactamente esta escena., lo que si podemos hacer es disfrutar de las mejores vistas de los tejados de la ciudad. Y hacerlo de una manera mucho más sofisticada. Londres tiene muchos bares en sus azoteas con vistas panorámicas. Por ejemplo la Sala Rumpus en el piso 12 del Hotel Mondrian del South Bank con su impresionante vista de la Catedral de San Pablo; el Radio Rooftop Bar en ME London con vistas de 360º de la capital; o The Rooftop St James con vistas a Trafalgar Square ideal para todos tipo de climas gracias a su techo retráctil.

Encarga un paraguas personalizado

Y seguimos, porque hay más. ¿Cuál es el modo favorito de transporte de Mary Poppins? Está claro. Volar en su paraguas. Obviamente esto es ficción, pero para que no te quedes con las ganas te proponemos que te hagas con un paraguas completamente a medida y personalizado en alguno de los establecimientos históricos artesanos de Londres. James Smith and Sons, justo al lado de Regent Street, los lleva diseñando y fabricando desde 1830, mientras que Fox Umbrellas ha creado hermosos paraguas a medida desde 1868.

Reserva entradas para verla en el West End

Y si eres un loco de los musicales como nosotros, puedes comprar entradas para ver a Mary Poppins en el West End. Porque una vez que hayas visto la película vas a estar tan enganchado al personaje, que no te vas a poder resistir. Y es que ya está confirmado que Mary Poppins volverá al teatro Prince Edward del West End en otoño de 2019. La reserva de entradas para el espectáculo comenzará en enero de 2019. Un musical que no te puedes perder protagonizado por Zizi Strallen, quien vuelve a ponerse en los zapatos de Mary después de haber protagonizado la gira internacional.

Vuelve Mary Poppins y vamos a disfrutarlo a tope.

