Lo de la playa en verano es un fijo en todas las quinielas pero ¿por qué no valorar otras opciones especialmente este año en el que lugares poco concurridos se convierten en los más deseados? no nos referimos solo a elegir montaña en lugar de mar o a buscar piscinas naturales de interior, que por otra parte son opciones magníficas, sino a algo más divertido y aventurero ¿por qué no plantearnos un viaje de multiaventura? Además, el lugar al que os proponeros escaparos está tan al norte de Burgos que será poco más que un paseo en coche plantaros en alguna de las playas del Cantábrico para quitaros el mono de mar: Valdeporres, la Merindad en la que encontraréis este espectacular lugar de multiventura, está a poco más de una hora del precioso pueblo de Santillana del Mar, a una hora y media de la ciudad de Santander y a poco más de hora y media del pueblo cántabro famoso por sus anchoas, Santoña.

Multiaventura en Burgos | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Cuando pensamos en Burgos tendemos a quedarnos en su magnífica catedral pero lo cierto es que la provincia de Burgos tiene mucho más que ofrecernos, hoy viajamos al norte de la región, a Las Merindades, para descubrir uno de los mayores parques de aventura de nuestro país, el de Valterria.

14 circuitos de multiaventura, 8 circuitos de tirolina (3 de ellos aptos para realizar con niños y 4 para jóvenes y adultos con tres niveles diferentes de dificultad además de una tirolina de más de 200 metros de longitud) y también 7 rocódromos de hasta 24 metros de altura.

Solo por este espectacular parque el norte de Burgos se convierte en un destino de verano muy atractivo para viajes entre amigos o en familia pero es que, además, Las Merindades nos ofrecen mucho más: podrás visitar dos centros de interpretación dedicados a las energías renovables y a la historia y el patrimonio de esta zona de Burgos, con muy especial atención al túnel de La Engaña que es un túnel ferroviario de 7 kilómetros de longitud que conecta las localidades de Pedrosa de Valdeporres y Vega del Pas, ya en Cantabria.

Multiaventura en Burgos | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Si quieres vivir una escapada diferente, disfrutar de un subidón de adrenalina y desquitarte así de los meses de encierro y confinamiento, apúntate a vivir una aventura inolvidable en Las Merindades, al norte de Burgos.