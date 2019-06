Una cabaña con vistas a un glaciar

La cabaña Rabot pertenece a la Asociación de Senderismo de Noruega, DNT, y es una de las cabañas más impresionantes del país. Situada en la montaña más alta de Noruega, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, y muy cerca del glaciar Okstindbreen, resulta un alojamiento sorprendente e ideal para los que quieran disfrutar de unas vacaciones con la espectacularidad de la montaña y los glaciares en el norte de Europa. De hecho las vistas que ofrece son simplemente impresionantes.

En 1883, el francés Charles Rabot llegó y ocupó la montaña más alta del norte de Noruega, la montaña Oksskolten. Y en 2014, una nueva cabaña turística en el mismo macizo montañoso fue inaugurada en su honor con su mismo nombre. Una cabina que se inmediatamente famosa como una de las más bonitas y espectaculares de Noruega. Y viendo las imágnes se entiende muy bien el por qué.

Rabothytta | Helgeland Tourism ©Fabrice Milochau

Imponente y arquitectónicamente única, fue diseñada por la firma de arquitectura Jarmund & Vigsnæs, integrada a la perfección en el paisaje y a solo 100 metros del magnífico glaciar Okstindbreen.

Esta cabaña, con capacidad para 30 personas, es simplemente excepcional. Y aunque el clima puede ser extremadamente duro especialmente en invierno, su estructura ha sido pensada y construida para soportar fuertes vientos y tormentas.Y sí, ya sabemos en qué estás pensando, que claro…que hay que llegar hasta la cima de la montaña para alojarse allí, pero en Noruega, es lo que toca si quieres conocer su belleza.

Aunque no debes de tener miedo al ascenso, en realidad no es demasiado exigente, y no se tarda más de unas 2 horas hasta la cabaña, y aproximadamente una 1 hora y media en bajar. Es una caminata apta si estás en una buena forma física, y estupenda para los amantes de la montaña que puedan caminar por un terreno accidentado.

Para llegar hasta allí hay que volar hasta Helgeland. Los aeropuertos más cercanos son el de Mo i Rana o el de Mosjoen. Lo mejor es alquilar un coche en el aeropuerto y dirigirse después a Korgen. El camino de ascenso comienza en Leirskardalen donde encontrarás un aparcamiento, y tienes que saber que hay un tramo de carretera de grava antes de llegar a la ruta de senderismo que nos llevará hasta la cabaña Rabot, una ruta que comienza a 700 metros sobre el nivel del mar.

El paseo hasta la cima es impresionante, vas a poder ver cómo cambia el paisaje, pasaremos por profundos valles verdes donde pastan tranquilas las ovejas, a zonas más salvajes y árticas donde predominan las sierras dentadas, extensas llanuras y los glaciares. Y al llegar a la cima, obtendrás tu recompensa. A tus pies una vista indescriptible del macizo montañoso, el glaciar Okstindbreen a tu alcance, y al fondo el mar. El sitio en el que está ubicada es espectacular y las montañas y los glaciares se encuentran a nuestro alcance, por lo que se convierte en la base ideal para excursiones de un día o de varios días.

Rabothytta | Helgeland Tourism ©Fabrice Milochau

Este es un viaje mágico para los amantes de la naturaleza y de la vida al aire libre. Para los que disfrutan de viajes o vacaciones con actividades y buena comida local. Una escapada bien para un fin de semana, o para una estancia más larga explorando el desconocido norte de Noruega. Perfecto para disfrutar con amigos o en pareja.

Rabothytta es una de las cabinas para senderistas que ofrece la Asociación de Senderismo de Noruega. Puedes pre-reservar este alojamiento a través de las páginas propias de Rabothytta. El precio es desde 129 euros la noche. Para obtener más información sobre la Asociación Noruega de Turismo, puedes visite los sitios web de DNT.

Más información: Rabothytta

