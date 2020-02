Entre el 21 y el 25 de febrero Las Palmas será toda ella un Carnaval, una gran fiesta en la que no encontrarás un minuto para aburrirte (¡ni para descansar!), a continuación te contamos todo lo que ocurrirá en los días grandes de este magnífico carnaval canario que comienza el viernes 21 de febrero y que no terminará hasta el martes de Carnaval, 25 de febrero.

El primer evento importante tiene lugar el día 21 por la noche y es que a las 9 de la noche se elige a la Reina del Carnaval en una gala tan importante que seguro que la has visto retransmitida por RTVE en años anteriores; si quieres verla en vivo y en directo en el mismo recinto en el que se celebra deberás darte prisa en comprar tu entrada porque siempre se agotan; si no llegas a tiempo tampoco debes lamentarte mucho porque aunque no puedas acercarte al escenario para vivir la elección de la Reina del Carnaval, podrás pasearte por el Parque Santa Catalina en el que está ubicado ese escenario y vivir el ambiente carnavalero de esa noche mágica.

El día 21 no termina con la elección de la Reina del Carnaval, más bien empieza con ella porque después podrás vivir una velada de conciertos en la zona de ocio junto al Muelle de Cruceros.

Carnaval de Las Palmas | Imagen de LPA Visit, cortesía de Promotourist

Te levantarás el día 22 ya con cierto cansancio por la larga y divertida noche del 21, más vale que desayunes fuerte porque el día promete: el día está dedicado especialmente a los niños y tanto en la Calle Mayor de Triana a partir de las 12 de la mañana coo en la Playa de Las Canteras desde las 5 de la tarde, se desarrollarán diferentes actividades para todos los públicos y especialmente pensadas para que los niños de todas las edades se lo pasen en grande.

La noche del día 22 tenemos la preselección de otra Reina, la Drag Queen; hasta 29 drags competirán para convertirse en una de las 16 que participarán en la gran gala de elección de la Drag Queen del carnaval de Las Palmas, aunque eso no será hasta el lunes 24 de febrero a las 9 de la noche. Te recomendamos especialmente este evento porque es casi secreto, no se retransmite ni se difunden imágenes por aquello de no hacer 'spoiler' a la gala que se celebra el lunes así que podríamos decir que es un evento casi exclusivo.

Terminado el secreto festival de la preselección de Drag Queens, toca noche de fiestas pero el sábado no tocan conciertos al aire libre sino Batalla de Gallos... no te asustes que no hablamos de las polémicas peleas de gallos sino de una competición entre raperos nacionales que protagonizan una fiesta joven, divertida y transgresora, es el rostro más moderno del Carnaval de Las Palmas.

¿Agotado ya? pues no hemos llegado ni al ecuador de la fiesta...

Carnaval de Las Palmas | Imagen de LPA Visit, cortesía de Promotourist

El domingo 23 de febrero comienza con el encuentro de murgas infantiles en Santa Catalina y continúa con la Cabalgata Infantil que sale a las 5 de ña tarde de la Calle León y Castillo y termina en el Parque Santa Catalina con la celebración de una gran fiesta infantil; el domingo es, sin duda, el día grande para los más pequeños.

El lunes la gran cita es la gala de elección de la Drag Queen del Carnaval de Las Palmas pero eso no será hasta las 9 de la noche; antes Las Palmas vivirá su Carnaval más tradicinal, uno que atestigua los importantes vínculos de estas islas con Sudamérica y es que aquí se rinde homenaje a los inmigrantes canarios que regresaron de América.

El Martes de Carnaval, día festivo y fin de fiesta de este intenso carnaval canario, volverá a sonar la música en vivo y habrá mucha fiesta en las calles durante el día ¿por la noche? un concierto, este año correrá a cargo de Juanes.

Carnaval de Las Palmas | Imagen de LPA Visit, cortesía de Promotourist

Más información acerca del Carnaval de Las Palmas, aquí: LPA Carnival