Todas las claves para no perderte ni un bocado en Madreat

Madrid es hoy crisol de culturas, de productos, de tradiciones y de cocinas de toda España y del mundo, centro de la mejor gastronomía y sede de algunos de los mejores restaurantes de España. Pero en la capital, además, un nuevo concepto entra con fuerza y se afianza como una oferta de ocio imprescindible: el streetfood.

Ciudad abierta y acogedora, eres de Madrid, aunque no hayas nacido aquí. Y no importa de donde vengas, te sentirás como en tu propia casa desde el minuto 1. Y eso les pasa a todos aquellos que recalan en la capital, lleguen de donde lleguen y por el tiempo que estén. También a la mayoría de los chefs, que hacen posible que Madrid sea una de las capitales gastronómicas más potentes de Europa y del mundo entero.

Y gracias a eso, llega un espacio abierto que aloja mensualmente un concepto que arrasa y que convierte en algo muy especial la calidad gastronómica. Toda una fiesta. Porque MadrEAT pretende ser un mercado abierto de comida, en el que los chefs puedan probar y ensayar nuevos conceptos gastronómicos, un laboratorio, un espacio de apoyo a jóvenes cocineros y a gastroempresarios. Y eso, se ha conseguido.

Si vas por primera vez, no dudes en acercarte a la furgoneta de Mateo&co, donde los chicos de Madreat te asesorarán y te informarán de todas las novedades de este mercado gastronómico. Y prepárate para probar algunas de las mejores recetas de La Finca, Mercato Ballaró, Kitchen 154, el Kiosko, Arzábal, Kabuki, Triciclo, Taberna Casa Curro, Sushita Café, Kinua Perú Food, Fettman’s Hot Dogs, Restaurante La Cuchara, las tapas de La Trastienda, Cheese Truck, Gastro Burger Buey Wagyu, La Vermuneta de Zarro, la cocina mexicana de Tepic o del Diwali Hindú. Desde Casa Árabe, Shukran Street trae cocina libanesa y meRío Truck es la propuesta brasileña que fusióna lo indígena, lo europeo y lo africano.



Cocina nacional e internacional, las mejores cervezas, y los mejores postres. No te lo vas a creer. Cookies de Lisa & Leti, ensaimadas mallorquinas de Formentor, cakes pops y tarta Red Velvet de De Cake, eclairs dulces y salados en More Than Sweets o los cupcakes más especiales en Las tartas de Silvia. Hay mucho, mucho más, pero vas a tener que acercarte para descubrirlo.

En el recinto, más de 500 sillas repartidas para tu comodidad y casi 200 mesas. Todo decorado con banderines, tótems informativos, mapas de ubicación de los puestos y trípticos con información sobre cada una de las ofertas del mercado. Un planazo que encantará a los amantes de la buena mesa y de los productos de calidad.

En octubre, el 16, 17 y 18; en noviembre, el 13, 14 y 15; y en diciembre, el 11, 12 y 13. Tres fines de semana de escándalo para probar las mejores delicias gourmet que te puedas imaginar. Buen ambiente, diversión y ganas de pasarlo muy, muy bien, es todo lo que tienes que poner de tu parte para disfrutar en los jardines de Azca en Madrid, de una de las citas imprescindibles en la capital. En horario de 12 a 24 h. viernes y sábados y de 12 a 18 h los domingos.

Entrada por Paseo de la Castellana 89, por Orense 16 o por el Centro Comercial Moda Shopping. Y con parking gratuito en Moda Shopping el sábado y el domingo, más fácil imposible.

Madreat es un plan estupendo para ir con amigos, en pareja o en familia. La buena gastronomía no entiende de edades y esta fiesta es apta para todos los públicos. Un proyecto original, de calidad y que busca la transgresión gastronómica. Un lugar divertido para los que siente pasión por la buena comida.

