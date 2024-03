Los Raqueros de Santander: la sorprendente historia que esconde el icónico monumento

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Santander, la capital de Cantabria. Estamos ante una ciudad verdaderamente sorprendente, ya que en ella podemos encontrar numerosos monumentos, construcciones y rincones que no dejan absolutamente indiferente a nadie.

Uno de los elementos más fotografiados lo podemos encontrar en el conocidísimo Muelle de Calderón. Quien se acerque hasta ese mismo punto, podrá divisar unas esculturas de un grupo de jóvenes, siendo obra del santanderino José Cobo Calderón en 1999. El objetivo era claro: recordar la figura de los Raqueros y, sobre todo, no olvidar su historia.

Precisamente por ese mismo motivo, a los pies de esta obra encontramos una placa con la que se recuerda el origen de esa peculiar escultura de José Cobo Calderón y, sobre todo, la historia de estos Raqueros. El paso del tiempo ha hecho posible que estemos ante uno de los monumentos más fotografiados de Santander. ¡Y no es para menos!

¿Qué son los Raqueros y qué tienen que ver con Santander?

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este curioso término, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era utilizado para denominar a aquellos niños, normalmente jóvenes pobres, incluso huérfanos, que merodeaban por los muelles de la Bahía de Santander con un objetivo de lo más curioso.

¿En qué consistía, exactamente? En que los transeúntes, pescadores o incluso tripulantes les tirasen alguna moneda al agua. Éstos, si decidían arrojarlas al mar, podían ver cómo los niños se lanzaban al Mar Cantábrico para poder recuperarlas y, así pues, hacerse con ese obsequio. ¡Eran pequeños grandes tesoros para ellos!

Los Raqueros. Santander | Imagen de Josep Panadero en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Por lo tanto, se trata de una historia tan peculiar que, a modo de homenaje, la ciudad de Santander quiso plasmarla en esta escultura situada en el Muelle Calderón. Lejos de que todo quede ahí, es algo que queda latente en el recuerdo de los santanderinos, ya que hay una expresión que se sigue utilizando. Si una persona llama “raquero” a alguien, es porque se trata de un maleducado. ¡Muy curioso!

¿Qué ver y por qué merece la pena visitar Santander?

Si estás pensando en poner rumbo al norte de España, concretamente a la capital de Cantabria, no dejes pasar la oportunidad de visitar el Monumento a los Raqueros. Ahora que conoces la historia, ¡te resultará aún más curioso! Desde ese mismo punto, encontrarás una de las vistas más impresionantes del Mar Cantábrico.

Pero no todo queda ahí ya que, como hemos comentado, Santander destaca por la gran cantidad de edificaciones y rincones que no dejan indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el Palacio de la Magdalena, siendo uno de los más sorprendentes, visitados y, por ende, fotografiados. ¡Tiene un encanto verdaderamente especial! Así como la impresionante Catedral de Santander.

No podemos dejar de mencionar una de las playas más conocidas del Norte, pero también del resto del país. Estamos hablando, cómo no, de la Playa de El Sardinero. Pero si quieres ir mucho más allá, te recomendamos la Playa de Mataleñas. No dejes pasar la oportunidad de viajar hasta Santander. Prometemos que, si lo haces, ¡querrás repetir!