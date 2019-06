Qué visitar en Menorca además de sus calas

Es cierto que cuando pensamos en las islas nos vienen a la mente sus playas y calas paradisiacas. Esas de arena blanca y agua cristalina de color turquesa. Y que tendemos a pensar que son un destino de verano. Mallorca, Formentera, Ibiza o cualquier otra como por ejemplo Menorca, la protagonista de hoy.

Lo son. Son un destino de verano. Pero también un destino ideal en cualquier otra época del año, porque todas ellas tienen muchos más atractivos además de las calas. Así pues, hoy vamos a descubrir algunos de los que guarda Menorca, una isla perfecta en cualquier estación.

Ciudadela

Menorca | Pixabay

Es una de las ciudades más importantes de su isla, así que te animamos a descubrirla en un paseo de una tarde que incluya obligadamente su casco antiguo. Sus calles medievales, sus monumentos tales como su catedral, su puerto y también sus puestas de sol merecen mucho la pena.

Binibeca

Menorca | Pixabay

Puede que en la foto no lo parezca, pero es un pueblo blanco con casitas de pescadores que no deja indiferente a nadie. Piérdete por sus calles y enamórate de cada uno de sus rincones. Mágico y pintoresco, te dejará con ganas de volverlo a visitar. Y sí, aunque no debamos decirlo, cuenta con calas envidiables.

Faros

Faros. Menorca | Pixabay

El faro de cavallería, el de Punta Nati o el de Favaritx, por ejemplo. Según los días de los que dispongas puedes visitarlos todos o escoger solamente algunos. Pero sin duda, son otro de los atractivos de esta isla.

Mahón

Puerto de Mahón | Pixabay

¡Cómo irte de un lugar sin visitar su capital! Y más si la capital es tan bonita como Mahón, situada en el este de Menorca. De nuevo, disfruta de sus monumentos, sus calles, sus casas de estilo británico y su puerto natural y resguardado. Come con vistas al mar y pasea tranquilamente.

Monte Toro

Monte Toro | Menorca

En el Monte Toro encontrarás el punto de más altitud de toda la isla. Así, podrás disfrutar de Menorca desde las alturas, de unas vistas increíbles, de la montaña y de una puesta de sol fantástica si te quedas hasta el atardecer.