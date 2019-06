5 playas para escaparse al Maresme

Casi a kilómetro por playa. Entre la ciudad de Barcelona y la Costa Brava, ya en la provincia de Girona, se encuentran 52 km de playas que no tienen nada que envidiar a las del resto del Mediterráneo. Son 49 y forman la costa del Maresme, rincones de ensueño a poco menos de una hora de la capital catalana. Formadas por arena dorada de grano medio, la mayoría presentan una estructura semiurbana, con buenos servicios, y es fácil acudir a algunos de los pequeños pueblos costeros si se quiere hacer una pausa y no comer en la misma playa. Además, por lo general, cuentan con aguas tranquilas, transparentes y con poco viento, por lo que resultan cómodas para poder ir con toda la familia. Eso sí, los que quieran actividad también la encuentran, ya sea en las que sí hay oleaje o las que están organizadas para la práctica de diferentes deportes náuticos. De Montgat a Malgrat de Mar, hay pueblos con encanto, como Sant Pol de Mar, que bien merecen una visita (en este caso, además, sus pequeñas calas, a diferencia del resto de la costa, son más bien rocosas, no demasiado arenosas). Aprovechar las estaciones de Cercanías (Rodalies) o la autovía costera para ir descubriendo uno a uno cada uno de estos municipios es todo un plan si se quiere hacer pequeñas escapadas desde Barcelona.