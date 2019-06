Un paseo entre nubes en Fuente Dé

Llega el fin de semana y estamos en otoño. Todavía los días nos permiten disfrutar de las buenas temperaturas y de las tardes en las que aún no oscurece pronto. Ya no es tiempo de playa, y empezamos a optar por escapar a la montaña. Hoy os proponemos un viaje increíble a los Picos de Europa.

Octubre es perfecto para pasear, correr y saltar al aire libre, y para disfrutar de los mejores paisajes de interior sin que el frío y la nieve ya no nos den la opción. Y nada mejor que la Cordillera Cantábrica para huir de la ciudad. Nos vamos a Cantabria para dar un paseo… pero entre las nubes.



Y es que en Fuente Dé, en el corazón de los Picos de Europa, vamos a poder disfrutar de una de las atracciones más emocionantes de España. Hablamos del Teleférico de Fuente Dé, un teleférico que salva un desnivel de 753 metros, mientras sube a 1.823 metros de altitud, y en tan sólo 4 minutos. Un recorrido impresionante entre montañas, que se convierte en un auténtico paseo entre nubes. Impresionante.



Fuente Dé situado en el Valle de Liébana, muy cerca de Potes, no es una localidad, sino la estación inferior del teleférico. A una velocidad de 10 metros por segundo, la subida dentro de las cabinas corta la respiración, especialmente en los días en que la niebla o las nubes cubren parte del recorrido. Y una vez arriba, las vistas y los paisajes son indescriptibles, bellos y cortan la respiración.



El mejor momento del día para hacer el viaje en teleférico es a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Por la mañana porque las nubes al subir quedarán por debajo de 'El Cable', la estación superior del teleférico, y por la tarde porque las puestas de sol con las montañas como telón de fondo son un gran espectáculo.



Montar en el Teleférico de Fuente Dé es un auténtico viaje entre las nubes, toda una aventura, para grandes y pequeños. Además permanece abierto durante casi todo el año, incluso con nieve o con lluvia, y solo cierra un mes después de Navidad o si las inclemencias del tiempo no permiten su funcionamiento.



En la parte alta de la estación del teleférico, la jornada puede ser emocionante. Los picos más altos de las montañas te reciben normalmente con un sol radiante salvadas las nubes que suelen quedar a tus pies. Fuente Dé es una buena base para iniciar recorridos por esta cara de los impresionantes macizos de los Picos de Europa o realizar otras rutas por el parque sin mucho esfuerzo.



El teleférico de Fuente Dé es una de las atracciones turísticas más visitadas de Cantabria. Gestionado por Cantur, la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, lleva abierto más de 40 años y se encuentra situado en Liébana, a unos 20 kilómetros de Potes. Las cabinas tienen una capacidad de 20 personas, y es uno de los lugares más espectaculares del Parque Nacional de los Picos de Europa, en un valle glaciar que se distingue perfectamente tanto desde la base como desde el mirador situado en la estación superior. Las vistas impactan. Es naturaleza espectacular en estado puro.



Una escapada ideal para disfrutar en familia o con tu pareja. Ahora en horario de 10h a 18h, y con el aliciente de ver los picos nevados. La instalación dispone de dos cafeterías, una ubicada en la cota inferior y otra en la estación superior. En invierno el paisaje es más bonito todavía. Y si decides acercarte, no dejes de probar en Potes el famoso cocido montañés. Disfruta Cantabria rodeado de la imponente naturaleza nevada de los Picos de Europa y no tengas miedo al frío.

