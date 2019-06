Los 4 parques más bonitos y tranquilos de Barcelona

Barcelona es una ciudad llena de personas que caminan a toda prisa por las calles o por los pasillos del metro, de vehículos y de turistas que pasean entusiasmados sacándose fotografías junto a cada uno de los monumentos del lugar. Pero Barcelona no es solo actividad, movimiento y prisas. Barcelona también cuenta con parques preciosos y tranquilos en los que escapar de la multitud de los sitios más turísticos y del centro de la ciudad. Parques que, pese a no ser concurridos, merecen una visita obligatoria. ¿Quieres saber cuáles son? Te los presentamos.

Jardines del Palacio Real de Pedralbes

Este jardín es uno de los más señoriales de la ciudad y está situado en la Diagonal de Barcelona. En él se encuentra el Palacio de Pedralbes, la fuente de Hércules hecha por Gaudí y situada en el jardín de bambú, un estanque de agua transparente y diferentes estatuas. Pero también muchos espacios verdes y céspedes en los que difícilmente encontrarás a otras personas y en los que puedes disfrutar de un rato relajante mientras escuchas el sonido del viento y el canto de los pájaros. Es un parque olvidado, pero también uno de los más bonitos y especiales de la Ciudad Condal.

Jardines del Palacio de Pedralbes, Barcelona | Wikimedia Commons

El Laberinto de Horta

El parque del Laberinto de Horta se encuentra fuera del bullicio de la ciudad, pero pese a todo cada vez son más las personas que se acercan a visitarlo. No es de extrañar. En él se puede disfrutar del bello jardín romántico y del jardín neoclásico. De sus puentes, su cascada, su bonito estanque y sus estatuas mitológicas. Y, por supuesto, también del mágico y divertido laberinto en el que pasar un rato agradable solo o acompañado tratando de encontrar la salida.

Laberinto de Horta, Barcelona | Wikimedia Commons

La Ciutadella

Este parque, situado cerca de lugares turísticos como el Arco de Triunfo o la playa de la Barceloneta, es uno de los más increíbles de la ciudad. Es muy grande y en su interior se encuentran una gran variedad de atractivos: un lago artificial con islotes e infinidad de especies de plantas por el que navegar alquilando unas barquitas, el Zoo de Barcelona, una estatua a escala real de un mamut, el Castillo de los tres Dragones, museos, una iglesia o el Parlamento de Cataluña. Pero además hay muchos céspedes en los que siempre hay cientos de personas descansando o realizando actividades tan diversas como leer, tocar la guitarra o hacer acrobacias. Pero no te confundas, que haya gente no significa que no sea tranquilo. El ambiente en La Ciutadella es maravilloso. Sin duda, no puedes perdértelo.

La Ciutadella, Barcelona | Wikimedia Commons

Montjuïc

Montjuïc no es un parque sino una montaña, pero en su interior sí que hay muchos parques y jardines que se convierten en visita obligatoria para los amantes de la naturaleza y las buenas vistas. En los Jardines del Teatro Griego hay un anfiteatro; en los Jardines de La Font del Gat se encuentra una fuente con forma de gato; desde los Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer hay unas vistas espectaculares de Barcelona de la misma forma que desde Miramar, justo al lado; los Jardines de Joan Brossa, considerados unos de los más bellos de la Ciudad Condal o el Jardín Botánico de Barcelona en los que disfrutar de muchísimas especies diferentes. Todo esto y más encontrarás en esta montaña que se levanta frente al mar.