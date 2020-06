La Palma es siempre un destino ideal pero este verano, viéndolo desde la desescalada del confinamiento que todavía estamos transitando, se nos antoja, si cabe, más ideal ¿por qué? por varias razones que tienen que ver tanto como del encierro del que venimos como con la naturaleza de la isla.

Hemos estado semanas encerrados en casa ¿semanas? ¡meses! porque incluso en la desescalada pisar calle se hace de forma comedida, esa es la primera razón que nos lleva a La Palma, en contraste con nuestra vida urbana y de encierro un entorno natural de belleza espectacular se nos antoja ideal para pasar en él unos días de asueto.

La seguridad es hoy en día un factor a tener muy en cuenta y La Palma, dada la poca incidencia del coronavirus en la isla, es también garantía en este sentido; aunque no debemos olvidar que la seguridad este verano está en nuestras manos, no hay mejor protocolo de seguridad que nuestra responsabilidad: hacer una correcta higiene de manos utilizando gel hidroalcohólico si no podemos lavárnoslas regularmente con agua y jabón, evitando las aglomeraciones y, en caso de no poder mantener las distancias de seguridad, utilizando mascarilla.

Los Tilos, La Palma | Imagen de Alejandro de Paz, cortesía de Turismo de La Palma

Eso de mantener las distancias de seguridad nos lleva a otras de las ventajas de La Palma sobre otros destinos cálidos, se trata de una isla por lo regular poco masificada, algo que este verano agradeceremos más que nunca.

Y como el coronavirus no debe hacernos olvidar otros problemas con los que seguimos conviviendo a pesar de la pandemia, otorgamos categoría de ventaja al hecho de que La Palma, la isla bonita, es un destino sostenible.

Lugares como las Cavidades Volcánicas Caños de Fuego o el Parque Arqueológico El Tendal se quedarán para siempre grabados en nuestra memoria, además de que conservaremos de ellos fotografías de escándalo; los amantes del astroturismo verán también en esta isla satisfechos sus deseos viajeros, no porque vayan a viajar al espacio o a la luna pero sí porque La Palma tiene uno de los cielos más limpios y despejados del mundo; lo descubrirás especialmente si visitas el Observatorio Astrofísico del Roque de Los Muchachos que es uno de los más importantes del mundo.

La Palma. Astroturismo | Imagen de Jonatan Rodríguez, cortesía de Turismo de La Palma

La Palma es la Isla Bonita, es Reserva de la Biosfera, también Reserva Starlight y es, además, un destino seguro para visitarlo en el primer verano post-coronavirus, el de 2020.

Más información en La Palma centros turísticos y Turismo de La Palma