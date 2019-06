North Island, una increíble luna de miel en las Seychelles

La isla de North, en Seychelles, es una pequeña isla situada a 5 kilómetros al norte de Silhouette. Se encuentra en las islas interiores conocidas como las más hermosas de la tierra. Isla del Norte es un lugar privilegiado, donde el lujo es poder ir descalzo. Un destino para aquellos que buscan un lugar virgen, un refugio tropical auténtico. El complejo North Island, ofrece 11 lujosas villas artesanales, en arenas vírgenes de polvo blanco y con vistas al azul turquesa del Océano Ýndico. Villas increíbles, decoradas con un gusto exquisito y que se integran en el paisaje. En la casa principal hay un salón y un comedor como zonas comunes, y en la isla, un centro de spa y gimnasio, biblioteca y centro de buceo, y una piscina construida en un afloramiento granítico. Un bar para disfrutar de la la puesta del sol y un restaurante, ambos escondidos en el lado occidental de la isla. Los precios no son baratos pero el complejo y la isla bien merecen una celebración especial. Villas desde 2,582 euros por persona y noche. Y este precio incluye los desayunos, almuerzos y cenas, con bebidas alcohólicas y no alcohólicas, además de cócteles, con excepción de los vinos premium de alta gama y champagnes de la lista de reservas. Todos los cursos de buceo y actividades de buceo, en y alrededor de la Isla del Norte, y lugares de buceo de Silhouette. Todas las actividades como kayak de mar, bicicletas de montaña, cruceros al atardecer, paseos guiados y gimnasio equipado. Pesca en tierra con base en la Isla del Norte y viajes de medio día de pesca. El uso de un Buggy por villa durante tu estancia. Servicio de lavandería. Conexión a Internet inalámbrico en la villa, el centro de negocios y en la biblioteca. No se nos ocurre un lugar mejor para una luna de miel romántica e íntima. En la isla hay incluso una playa llamada Honeymoon Beach que tendréis que descubrir. Con actividades como el snorkel o el buceo en las aguas del Océano Ýndico, entre coloridos arrecifes de coral con una rica vida marina. Peces, tiburones ballena y tiburones somnolientos gigantes. En la isla hay también tortugas gigantes y una gran variedad de aves endémicas y geckos de día fluorescentes, así como grandes murciélagos de la fruta de las Seychelles, llamados zorros voladores, y tortugas verdes y de carey que anidan en las playas. Otras actividades como caminar a lo largo de la playa Grande Anse Beach mientras el sol se esconde y tomar después un cóctel en el bar Sunset que reconfortan. Y por supuesto no puedes dejar de experimentar algo sensorial como dejar que la vista se pierda en el horizonte de aguas color turquesa y espectaculares acantilados, mientras tu cuerpo recibe mimos en el spa. Un auténtico paraíso para empezar una nueva vida en común. Alojarse en una cabaña de la playa de Isla del Norte te permite integrarte plenamente en la naturaleza, en un ambiente único de conservación. Esta isla de las Seychelles estuvo una vez llena de cocoteros, con personas y animales de trabajo que abastecían a la industria del coco industrial. El daño causado al ecosistema original fue devastador. Y durante los últimos 30 años, un arduo esfuerzo por preservar el ecosistema único de esta tierra y revertir el daño causado ha dado resultados, y hoy la Isla North Hotel, forma parte de este trabajo arduo pero gratificante. La casa está hecha de la madera de especies de árboles extranjeros, la comida se cultiva en la isla o se pesca en el mar y el transporte por la isla es en buggy eléctrico. Se puede bucear en aguas cristalinas y explorar el coral que rodea la isla. Alojarse en North Island ofrece la oportunidad de acercarse a especies amenazadas de aves y tortugas de la isla que es ahora su hogar. Si estas buscando destinos para tu Luna de Miel, toma nota, North Island en las Seychelles, una isla virgen para disfrutar en pareja.