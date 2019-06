Una noche de miedo con Bécquer y su “Monte de las Ýnimas”

¿Estás preparado para una noche de miedo? ¿De terror y diversión? Títeres gigantes, esqueletos y monjes templarios se reúnen en Soria el próximo 1 de noviembre para recordar la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, considerada el mejor cuento de terror de la literatura castellana. La Noche de Difuntos que se celebra en la ciudad de Soria o Noche de las Ýnimas, cumple este año su vigésimo octava edición, una recreación de la Leyenda Romántica “El Monte de las Ýnimas” que narra una fría Noche de Difuntos Medieval. La ciudad entera vive este evento todos los años con pasacalles, lecturas teatralizadas de la leyenda y una performance a los pies del Monte de las Ýnimas y del río Duero. Una larga noche de miedo que termina con la suelta de farolillos de papel decorados con las palabras de la leyenda. Si no sabes donde pasar este día tan especial, pero quieres huir del famoso halloween americano que nos persigue, Soria es la opción más española. Vas a recorrer las calles más antiguas, las ruinas y los monumentos de la ciudad hasta llegar al puente de piedra donde nace el Monte de las Ýnimas, y todo guiado por candiles y antorchas y acompañado de esqueletos, estandartes medievales, títeres gigantes, monjes templarios y otros espectros de la noche. El pasacalles es de lo más impresionante. Y por supuesto, con música ad hoc para este momento tan solemne y pirotécnica acompañará. Un tétrico pero emocionante pasacalles que recrea el ambiente lúgubre, frío y misterioso típico de la Noche de Difuntos. Pero falta lo mejor. A los pies del Monte de las Ýnimas, ya envuelto en la noche, junto a una gran hoguera y con las antorchas iluminando la escena, la lectura de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Este año con la voz de D. Jose María del Río, actor de doblaje y voz de famosos actores como Kevin Spacey o del narrador de los dibujos de Pocoyo entre otros. La Noche de Difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Así comienza esta leyenda que el escritor escuchó en su viaje por tierras sorianas y que decidió publicar en 1862. La historia forma parte del cancionero popular de la ciudad y narra unos hechos acaecidos la noche del 1 al 2 de noviembre. La Noche de las Ýnimas 2014 este año finalizará de una forma especial. Se construirá con las ascuas de la hoguera un manto de brasas por el que pasarán descalzos los más valientes. Finalmente una performance de lámparas de papel con palabras de la leyenda que se lanzarán al cielo como despedida a esta noche mágica y terrorífica. El monte de las ánimas a pocos metros de Soria y que bordea el Duero fue un lugar de refugio de templarios durante la reconquista y desde entonces dicen que cuando llega la noche de Difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas enlos jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos. Y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llaman el Monte de las Ýnimas. Ahí es nada. No tientes a la suerte y en cuanto finalice la lectura sal corriendo para disfrutar del resto de la noche en otros puntos de la ciudad. Y como no solo de una noche vive una escapada toda la semana la ciudad de Soria se convierte en una ciudad medieval y en un escenario de cuentos de terror. Desde el lunes 27 al viernes 31 lecturas de los mejores cuentos de terror de la literatura universal en un escenario único, las ruinas de la iglesia de San Nicolás. Un Mercado de las Ýnimas replica del de una ciudad medieval para revivir la época de los templarios y en la Casa Museo de los Poetas una exposición con Manuscritos, libros, primeras ediciones, cartas y dibujos de los Hermanos Bécquer. No te lo puedes perder.