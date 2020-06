Menorca es este año y como siempre una apuesta segura para disfrutar de unas vacaciones magníficas; la incidencia del coronavirus en la isla ha sido muy baja, tanto que hace casi un mes que no se reportan nuevos contagios y eso hace que está más que preparada para recibirnos con total seguridad.

Camí de Cavalls, Menorca | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Menorca está ya en Fase II de la desescalada y dada la baja incidencia del coronavirus en el último mes, pronto iniciará la Fase III, eso nos acerca más al momento de visitarla, sabemos que a partir de julio ya tendremos movilidad y cabe que incluso antes de esa fecha y por eso en Menorca se han preparado de diferentes maneras, la más llamativa es probablemente la que afecta a las playas porque se han colocado carteles informativos para que no olvidemos en ningún momento las medidas de seguridad básicas que son, estemos donde estemos, básicamente estas: distanciamiento físico e higiene de manos, en caso de no poder mantener ese distanciamiento toca ponerse la mascarilla y si no podemos lavarnos las manos tantas veces como es recomendable, toca utilizar geles hidroalcohólicos.

Cultura talayótica, Menorca | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Y ahora que sabemos que Menorca es un destino seguro ya solo nos falta confirmar las fechas de nuestro viaje y prepararnos para disfrutar de sus 7 faros, de paseos por algunos de los veinte tramos de Camí de Cavalls, de su cultura talayótica, de su maravillosa cocina y, por supuesto ¡de sus calas y playas!.

Gastronomía | Foto de Isolda Delgado, cortesía de Turismo de Menorca

Recuerda que Mernoca es Reserva de la Biosfera desde hace más de 25 años y Región Europea de la Gastronomía 2022, es un paraíso en la tierra y un lugar Mediterráneo seguro para viajar este verano.