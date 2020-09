Medina Azahara, la ciudad del primer Califa de Córdoba

La imagen de Córdoba está indisolublemente unida a la de su mezquita-catedral pero, si visitas esta ciudad andaluza, hay un lugar que no puedes pasar por alto, se trata de Medina Azahara, una ciudad palatina mandada construir por el primer califa de Córdoba, Abderramán III, a las afueras de la ciudad (a unos 8 kilómetros del centro) y a los pies de Sierra Morena; actualmente es uno de los espacios culturales más visitados de Andalucía y lo cierto es que no es para menos, te contamos por qué.

Salón Rico, Medina Azahara | Imagen de dominio público (Wikipedia)

Razones para visitar Medina Azahara hay muchas pero empezamos por las históricas porque la decisión de construir esta ciudad no fue un capricho sino toda una declaración de intenciones de Abderramán III, era su modo de mostrar su podería y la fortaleza de su califato no tanto frente a los cristianos como frente a otros califatos como los de el norte de África; la ciudad solo se mantuvo como perla del califato (Medina Azahara significa Ciudad Brillante) durante unos 100 años porque, transcurrido ese tiempo, fue destruida por los bereberes. Cuentan que Almanzor mandó construir otra ciudad para sustituirla pero lo cierto es que hasta la fecha no se ha localizado vestigio alguno de ella.

Medina Azahara | Imagen de dominio público (Wikipedia)

Medina Azahara tiene también mucho de leyenda, concretamente de leyenda romántica ¿es posible que Abderramán III mandara construir esta ciudad para la mujer de la que se había enamorado? tal vez... pero lo cierto es que son muchos más los motivos políticos que sustentan la importancia de abordar este proyecto para el califa que los románticos.

Como ha sucedido con tantos y tantos sitios arqueológicos, Medina Azahara fue víctima de saqueos de la Edad Media en adelante pero actualmente, siendo como es un Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, no solo está protegida sino que está siendo restaurada (y no solo restaurada, gran parte de Medina Azahara está todavía bajo tierra y los expertos discuten todavía acerca de su posible tamaño...) para que podamos descubrir en ella el brillo de la imponente ciudad que fue.

Casa de Yafar, Medina Azahara | Imagen de dominio público (Wikipedia)

Nuestra recomendación es que contrates una visita guiada para descubrir así todos los secretos que guarda esta ciudad califal (calificada por muchos como ciudad efímera porque tan gradiosa fue como breve su historia) teniendo en cuenta además que hay varios puntos de este enclave arqueológico que no te puedes perder: la Casa de Yafar, donde se cree que vivía el primer ministro del califa y que ha sido ya totalmente restaurada; la Casa de la Alberca, donde probablemente vivía el heredero y que está parcialmente restaurada y, por supuesto, la fachada del Salón Rico que está siendo restaurado actualmente. Viviendas, jardines, albercas, una gran mezquita... Medina Azahara era una gran ciudad palatina que nos cuenta en sus restos parte de nuestra historia.

Más información y visitas guiadas en Medina Azahara