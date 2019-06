Lugares que no te puedes perder en Aragón

Si tienes planeada una ruta por Aragón o un viaje a alguna de sus ciudades, hay algunos lugares que podríamos considerar de visita obligatoria. Quizá, incluso, alguno de ellos te anima a escoger éste como tu destino en tu próxima escapada. Y es que como pasa en cualquier otra comunidad de España y, en general, en cualquier parte del mundo, en Aragón hay muchos lugares increíbles. Quizá no son conocidos por muchas personas. O quizá de primeras no llaman demasiado la atención. Pero no por eso son menos merecedores de una visita.

Así que como decíamos, si vas a ir a Aragón ten en cuenta la lista de lugares que mostramos a continuación. Saca papel y boli y apunta, que no puedes perdértelos.

Belchite

Belchite es un pueblo fantasma que fue destruido durante la Guerra Civil española. Más tarde se reconstruyó, por eso hoy tenemos un Belchite Nuevo y un Belchite Viejo. Y es este, el viejo, el conocido. Como adelantábamos está en ruinas… pero no es solamente eso lo curioso, no. Lo que más llama la atención es que según dicen, aparecen los espíritus de todos aquellos que murieron en la guerra y suceden cosas extrañas. ¡Puedes ir a comprobarlo por ti mismo!

Basílica de Nuestra Señora del Pilar | Zaragoza

Basílica de Nuestra Señora del Pilar

Probablemente no hay un lugar más emblemático que este en toda la comunidad de Aragón. Es, en realidad, una de las catedrales más bellas de toda España. Grande y majestuosa, así podríamos definirla. Por supuesto no puedes ir a Zaragoza y olvidártela.

Zaragoza | Aragón

Palacio de la Aljafería

Continuamos en Zaragoza porque el Palacio de la Aljafería es otro de los imprescindibles. Y es que construido en el siglo XI, esta fortificación es la única muestra islámica que queda en la ciudad hoy en día.

Parque Miguel Servet | Huesca

Parque Miguel Servet

Si nos centramos en la provincia de Huesca, entonces este parque es uno de los lugares que has de visitar sin ningún tipo de duda. Está considerado el pulmón de la ciudad, pues es el espacio verde de mayores dimensiones que tiene. Allí encontrarás una gran diversidad de flora y fauna, además de esculturas que se encuentran repartidas por todo el recinto.

Catedral | Teruel

Catedral de Santa María de Teruel

Finalmente, vamos a hablar de esta catedral, el punto más emblemático de Teruel. Y es que se trata de una de las pocas catedrales de estilo mudéjar que podemos ver en todo el país. Así pues, si estás por la zona no te la pierdas.