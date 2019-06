Los diez mejores lugares para vivir el otoño en Reino Unido

Los intensos tonos rojizos, amarillos dorados y granates reciben a los visitantes en 10 lugares en los que merece la pena pasear y disfrutar de la belleza otoñal británica.

Arboreto Nacional de Westonbirt, Gloucestershire, suroeste de Inglaterra.

Plantado a mitad del siglo XIX, el Arboreto Nacional de Westonbirt acoge cerca de 15.000 especies de todo el planeta. Es un oasis de paz en el que los colores otoñales lo envuelven todo hasta bien entrado el mes de noviembre. Pero no te lo pienses mucho, porque es ahora cuando los arces japoneses están en su máximo esplendor. Disfruta de 27 kilómetros de senderos en tres áreas: el viejo arboreto, el antiguo bosque de Silk Wood y las praderas de los Downs. Y no dejes de visitar la página de Facebook de Westonbirt , donde publican información sobre diferentes que a lo mejor te pueden interesar.

El Bosque de Faskally, Perthshire, Escocia.

Aunque la belleza de sus paisajes merece la pena en cualquier época del año, el bosque de Faskally se muestra en otoño en todo su esplendor. Fue creado como «bosque modelo» en el siglo XIX, y en él encontrarás grandiosas especies, señalizadas como pinos escoceses, abedules comunes, avellanos, fresnos y robles. Un lugar ideal para darte un buen baño de bosque.

Cuando cae la noche, el bosque de Faskally, se convierte en un Bosque Encantado de luces titilantes y espectáculos musicales.

Bosque Encantado. Bosque de Faskally | Visit Britain

Lime Avenue en el Marbury Country Park, Cheshire, noroeste de Inglaterra.

Los dorados del otoño, y la simetría de Lime Avenue nos hablan del grandioso legado del Marbury Country Park . Un parque que se encuentra en el corazón de la reserva de Northwich Community, que pertenece al bosque Mersey.

New Forest, Hampshire, sur de Inglaterra.

En los antiguos bosques del Parque Nacional británico de New Forest descubrirás imponentes secuoyas, así como alisos, hayas, castaños y otras especies. No te pierdas el sendero de los grandes árboles que pasa bajo las majestuosas coníferas en el paseo ornamental Rhinefield, uno de los mejores lugares para ver el despliegue de colores otoñales, que coincide con el New Forest Walking Festival de octubre. Destaca el enorme roble Knightwood, de medio siglo de vida, en el paseo ornamental de Bolderwood cerca del municipio de Lyndhurst. También sorprenderán a los más pequeños especialmente los famosos ponis salvajes del parque y los cerdos que olfatean el suelo del bosque en busca de bellotas verdes.

El Parque Richmond, Londres.

Un oasis en la ciudad para disfrutar de los colores otoñales con un paseo, a pie o en bicicleta. Este parque es una reserva natural y el parque real más grande de Londres, tres veces más grande que el Central Park de Nueva York.

El Parque Richmond ha sido una reserva de ciervos desde 1637, y actualmente lo habitan 630 gamos y ciervos que campan por él a sus anchas.

Jardines Bodnant, Colwyn Bay, Gales.

Con vistas a las montañas Carneddau de Snowdonia, en el boscoso jardín de Bodnant destacan imponentes castaños, cascadas y un profundo valle rodeado de inmensos árboles. Octubre es el mejor mes para disfrutar de los colores de la temporada.

Jardines de Kent | Visit Britain

Pinar Nacional de Bedgebury, Kent, sureste de Inglaterra.

El Condado de Kent es conocido como «el jardín de Inglaterra» Y aquí, encontrarás una de las colecciones de coníferas más distinguidas del mundo en el Pinar Nacional de Bedgebury. Pinos que provienen de diferentes rincones del planeta, de California, Escocia e incluso Taiwán. En otoño, las hojas naranjas, rojas, púrpuras y amarillas decoran el follaje y el suelo. Y si con un recorrido a pie no te basta, acércate a la tirolina en el Go Ape Bedgebury Forestpara abrirte camino entre las copas de los árboles.

Casa Mount Stewart, County Down, Irlanda del Norte.

Una espectacular casa solariega rodeada del jardín más extraño del patrimonio nacional británico. En Strangford Lough, cerca de un gran lago salado, el clima templado favorece el crecimiento de plantas exóticas. Y ahora, en octubre, los guías te acompañan a dar un paseo otoñal entre las encendidas tonalidades del jardín.

Real Jardín Botánico de Kew, Londres, Inglaterra

A solo 20 minutos del centro de Londres en los famosos Jardines de Kew, crecen algunas de las plantas más curiosas del mundo. En otoño, se realizan caminatas guiadas y sesiones de identificación de árboles. Y puedes subir al Treetop Walkway y disfrutar de un paseo a 18 metros de altura entre las copas de los árboles con increíbles vistas sobre los jardines y más allá de la ciudad.

Jardines Stourhead | Visit Britain

Stourhead, Wiltshire, suroeste de Inglaterra.

Los jardines ornamentales del siglo XVIII de Stourhead, acogen maravillas como templos clásicos, un lago, y una gruta abovedada. No en vano fueron descritos como una «obra de arte viviente» cuando se inauguraron en la década de 1740. Allí plantaron sicomoros, robles, hayas y castaños españoles, y más tarde abedules, castaños de Indias y fresnos junto con árboles y arbustos más exóticos. El reflejo dorado de los árboles sobre el lago es una imagen bucólica e impresionante, y el momento cumbre de las visitas guiadas.

También te puede interesar

Otoño y primavera: las mejores estaciones para disfrutar de la Aurora Boreal

Momijigari: la contemplación de las hojas otoñales