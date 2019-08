Todos sabemos que la temporada alta en las islas Baleares es el verano. Sus calas son tan bonitas, hablemos de la isla que hablemos, asi que no podía ser de otra manera. Aguas cristalinas de color turquesa sin olas y arenas blancas hacen las delicias de cualquiera.

Pero además de sus calas, las islas Baleares tienen más. Y es de esos "más", de los que vamos a hablar en los próximos párrafos. De los imprescindibles Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Una parada obligatoria en cada una de las islas.

Cuevas del Drach, Mallorca

No todos los días se tiene la posibilidad de visitar unas cuevas y menos si éstas son tan impresionantes como las del Drach, en Mallorca. El recorrido dura más o menos 1,2km y te permite disfrutar de la geología de la isla.

Menorca | Pixabay

Ciudadela, Menorca

De Menorca vamos a proponerte Ciudadela aunque no sea su capital. Es, en realidad, la segunda ciudad más importante de la isla y en ella vas a poder disfrutar de muchas cosas. De su puerto, sus callejuelas, sus monumentos tales como el Castillo de San Nicolás o de una puesta de sol maravillosa desde lo alto del mismo.

Benirràs | Pixabay

Benirràs, Ibiza

He dicho hace un momento que iba a hablar de los imprescindibles de las islas dejando a un lado sus calas, que son maravillosas. Pero la cala Benirrás no la elijo como parada obligatoria por sus aguas o su entorno natural sino por su preciosa puesta de sol acompañada del sonido de muchos tambores. No puedes perdértela por nada de este mundo.

Formentera | Pixabay

Molinos de viento de Formentera

Además de una ruta por sus calas preciosas, Formentera cuenta con otra ruta muy interesanante: la de los molinos de viento. En total son 6 molinos los que se alzan hasta tocar el cielo y, visitarlos, supone conocer el pasado rural de esta isla. Algunos de los molinos estuvieron activos hasta hace alrededor de 50 años. Tampoco es tanto, ¿no?

Cabrera | Pixabay

Parque Nacional marítimo-terrestre, Cabrera

Lo más probable es que nunca hayas oído hablar del Parque Nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, porque esta isla es muy poco conocida. Pero desde aquí que lo visites y lo recorras por tu cuenta para disfrutarlo al máximo. Te gustará muchísimo seguro.