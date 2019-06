4 hoteles de lujo si esquías fuera de España

Seguro que te interesa

Y ya que has llegado hasta ahí, ¿por qué no regalarte unos días de lujo que no olvidarás jamás? Aquí te proponemos algunas opciones a las que no podrás resistirte.

Saint Regis Aspen (Colorado)

Un centro vacacional convertido en una opulenta casa solariega al pie de la montaña de Aspen. Así es Saint Regis Aspen, un resort de montaña que representa un nuevo estándar de diseño y lujo renovado íntegramente en enero de 2012 por Lauren Rottet. Rodeado de restaurantes y boutiques, la elegancia se palpa en todos los rincones. La locación inspira a su vez el diseño de los servicios e instalaciones de este recinto de 25,000 metros cuadrados, con 179 habitaciones de una espectacular vista, que evidencian en cada detalle, el especial gusto y cuidado de la decoración, que incluye muebles diseñados por Ralph Lauren. Los tratamientos de su spa son un verdadero capricho para el cuerpo (y el alma), al igual que su restaurante Trecento Quindici Decano, donde con el afamado chef Thomas Riordan exhibe su cocina italiana casera capaz de estimular todos los sentidos.

El lujoso Saint Regis Aspen | Saint Regis Aspen

Hotel Kulm St Moritz (Suiza)

Considerado uno de los 10 mejores hoteles de Suiza, es sede del emblemático St.Moritz Tobogganing Club, un club elitista en el que todos sus miembros son hombres, las mujeres tienen prohibida la entrada a este centro desde 1920. Una de las ventajas de la que disfrutan los miembros del Tobogganing Club es el del derecho de uso de la pista Cresta Run, una zona de fuertes pendientes donde se pueden deslizar con trineos metálicos. El hotel abrió sus puertas en 1856 como balneario de verano y en 1864, apostó por el turismo de invierno. Desde entonces y hasta ahora. El hotel es miembro de The Leading Hotels of the World, cuenta con 173 habitaciones, cinco restaurantes y el spa St. Moritz Kulm (con una piscina cubierta de 20 metros con música bajo el agua, varias saunas y baño de vapor, un jacuzzi, una cocina completamente equipada, gimnasio y salas de tratamiento, todas con impresionantes vistas sobre el lago de St. Moritz ).

El hotel Kulm St Moritz, en Suiza | Swiss Deluxe Hotels

Gstaad Palace (Suiza)

Hay millonarios que prefieren ver y dejarse ver y hay quienes prefieren pasar desapercibidos cuando disfrutan de sus vacaciones. En Gstaad, en pleno corazón de los Alpes, un pueblecito con aires chic y un lujoso bulevar de compras en la Promenade estos millonarios lo hacen. En este escenario -muy apreciado por la jet set europea- encontramos el Gstaad Palace. Su ubicación en la parte alta de la montaña ofrece unas vistas sobrecogedoras sobre los Alpes Suizos. El día de año nuevo el hotel prepara una gran fiesta inspirada por el gran Gatsby de los años 20. Y para tomar un cóctel, lo mejor es acudir al GreenGo. En él se han alojado personajes como Elizabeth Taylor , Richard Burton , [1] Roger Moore , la princesa Diana , Michael Jackson , Prince Rainier , Grace Kelly , George Soros y Margaret Thatcher . Cuenta con 100 habitaciones, que incluyen 15 Junior Suites, 8 Suites, 2 Tower Suites y la Penthouse Suite más lujosa jamás construido en una estación alpina.

Gstaad Palace, en Suiza | Gstaad Palace

Chalet del Sogno (Italia)

Madonna di Campiglio, con su gran cantidad de remontes, es uno de los lugares más míticos del esquí italiano. Los amantes de los deportes de invierno no pueden dejar de alojarse en el Chalet del Sogno, construido en el año 2006 siguiendo los cánones de la bioarquitectura. El Madonna di Campiglio's Chalet Del Sogno se encuentra justo en el bosque, a 250 metros del centro de la ciudad, y ofrece acceso directo a las pistas de esquí. El hotel está a 25 metros del remonte Express Spinale. El centro de bienestar Oasi del Sogno dispone de piscina cubierta climatizada hasta los 28 grados, chorros subacuáticos, masaje vertebral y cervical, e hidrogimnasia. También hay baño turco, 2 saunas, gimnasio y zona de relajación con cromoterapia y camas acuáticas.

El Chalet del Sogno es un hotel ecológico | Chalet del Sogno

