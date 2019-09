¿Ya has elegido tus destinos de otoño? mientras el verano nos regala sus últimos días y el otoño nos sorprende con su paleta de tonos tostados y atardeceres bellos, podemos disfrutar de magníficos viajes diferentes de aquellos a los que nos incita el verano.

El otoño es el tiempo perfecto para viajar al norte o a nuestros bellos pueblos de interior, es el momento ideal de regalarte un fin de semana en un hotel con encanto y disfrutar de los paisajes amarillos, las chimeneas encendidas, la gastronomía de cuchara y las piscinas de aguas cálidas (y de interior). ¿Dónde es posible vivir una experiencia semejante? Algo de todo esto, si no todo, lo encontrarás en los 5 hoteles con encanto a los que te proponemos escaparte este otoño.

Castillo Bosque de la Zorera | Castillo Bosque de la Zorera

Empezamos nuestro viaje por el norte y sin alejarnos del mar, visitamos el encantador pueblo asturiano de Llanes, nos disponemos a degustar unas fabes con almejas anticipadas por unos culines de sidra, eso sí, no sin antes hacer nuestra reserva en el Castillo Bosque de la Zorera, un alojamiento sin par en el que disfrutar de un fin de semana de cuento de hadas (el príncipe es opcional).

La Neu | La Neu

Sin abandonar el norte pero alejándonos del mar y acercándonos a la montaña, viajamos a Benasque para disfrutar de esta bella localidad de los Pirineos antes de que sea tomada por la nieve y sus esquiadores, para que el viaje sea perfecto no se nos ocurre mejor alojamiento que La Neu, un hotel familiar ubicado en el casco antiguo de Benasque y que se presenta con un diseño cálido y acogedor, no debes perderte el desayuno buffer…

Parador de La Granja | Parador de La Granja

¿Quién no se ha enamorado de Segovia a primera vista? sólo quien no haya visitado esta magnífica ciudad histórica, quien no haya paseado junto a su acueducto por la noche o paseado por su Alcazar durante el día; y hay más porque en la provincia de Segovia está uno de los Reales Sitios más bellos de nuestro Patrimonio Nacional, el Palacio de la Granja y allí nos dirigimos para sorprendernos de nuevo ante los tapices que expone en sus paredes y paseando también por sus jardines; para que la escapada segoviana sea perfecta, nada como alojarse en el Parador de la Granja.

Hotel Arabeluj | Hotel Arabeluj

Continuamos nuestra ruta de montaña e interior y marcamos Granada en el mapa, una ciudad bella que nos ofrece como tesoro entre tesoros su Alhambra con su Patio de los Leones y una larga historia de lágrimas, las de Boabdil al rendir la ciudad a los Reyes Católicos. En esta imponente ciudad nos alojaremos en el hotel Arabeluj, exclusivo y bello y con un apropiado aire árabe.

Hotel Restaurante Atrio | Hotel Restaurante Atrio

Cáceres, ciudad histórica, cierra nuestra lista y lo hace porque es ahí donde está el hotel restaurante Atrio, un alojamiento ubicado en el casco antiguo de la ciudad y al que sólo podrás llegar caminando (esta zona de la ciudad es peatonal) ¿tu recompensa? además e un hotel moderno y encantador en un edificio histórico, un restaurante con Estrella Michelin.

Más información:

