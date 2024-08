Historia de la Plaza del Corrillo de Salamanca y por qué comenzó a ser conocida por ese nombre

Viajamos hasta la preciosa ciudad de Salamanca, situada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Allí, como no podía ser de otra manera, encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones que no dejan absolutamente indiferente a nadie, y no es para menos. Entre sus tantos y curiosos lugares de ensueño podemos descubrir la conocida como Plaza del Corrillo, una de las más antiguas de la ciudad.

Está ubicada en el casco antiguo, muy cerca de su icónica y siempre destacada Plaza Mayor a la que se puede acceder por el Arco del Corrillo. La zona oeste destaca por estar porticada. De hecho, en las zapatas de esas columnas, encontramos una serie de relieves de dioses romanos en los que se representan cada uno de los días de la semana.

En cuanto a la zona este, se sitúa la preciosa Iglesia de San Martín, una de las más singulares que podemos encontrar en la ciudad de Salamanca. Entre otras cuestiones por su preciosa portada románica pero, sobre todo, por la curiosa ventana-camarín que da a la Plaza del Corrillo.

Detalle de la Plaza del Corrillo, en Salamanca | Imagen de J. Rodríguez Posada en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

La Plaza del Corrillo de Salamanca, a través de su historia

Por si fuera poco, aquí también encontramos una escultura, obra de Agustín Casillas. Está dedicada, como no podía ser de otra forma, al reconocido. No podemos dejar de mencionar que, junto al Arco por el que accedemos a la Plaza Mayor, encontramos una inscripción de lo más peculiar. Y es que en ella está reflejada una cita que podemos encontrar en ‘La tía fingida’, de Miguel de Cervantes, que está dedicada a esta ciudad.

Originalmente, este lugar era popularmente conocido como ‘Corral de San Martín’, precisamente por la Iglesia que hemos mencionado anteriormente. En ese mismo punto se reunían asiduamente las autoridades municipales, y también los concejos vecinales. Por lo tanto, era un punto de encuentro bastante conocido.

Precisamente por esta característica surgió el popular nombre por el que conocemos actualmente esta Plaza, la del Corrillo. Una etapa a tener en cuenta nos hace viajar al instante en el que estalló la Guerra de los Bandos, concretamente a mediados del siglo XV. Esta Plaza quedó en mitad de las dos facciones, por lo que poca gente se atrevía a pasar por allí.

Monumento a Adares. Salamanca | Imagen de Danisd75 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Esto hizo que comenzase a ser cada vez menos utilizada, hasta tal punto que empezó a llamarse nada más y nada menos que “Corrillo de la Yerba”. Una vez se construyó la Plaza Mayor que conocemos en la actualidad, la del Corrillo tenía una altura superior. Es por eso que, entre las dos plazas se construyeron unos escalones que se eliminaron en 1921, y todo con el objetivo de permitir el paso de vehículos y carros. El uso peatonal se recuperó con posterioridad, y es algo que se mantiene en la actualidad.