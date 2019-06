La Garoinada, tradición culinaria de Palafrugell

La Costa Brava es uno de los lugares más espectaculares de España. Calas maravillosas, pinos que crecen de cara al mar, aguas cristalinas, pueblecitos de pescadores, tradición, cultura y una gastronomía indescriptible. Y en invierno, aún siendo un destino de playa, tiene mucho que ofrecer. Hoy, os contamos una de las razones para ir allí, en estos frios meses. La Garoinada, una de las primeras campañas gastronómicas de las comarcas de Girona, y una de las más conocidas. Se celebra desde 1992 y su producto principal son las garoines, o erizos de mar. La Garoinada se hace en esta época, en pleno invierno cuando el mar esta más tranquilo y las garoines en su mejor momento. Las franjas del litoral de la Costa Brava más ricas en este marisco son las de Palafrugell, capital del Bajo Ampurdán. Por ello, desde hace más de 20 años, esta localidad celebra la Garoinada, la feria gastronómica en la que diversos restaurantes preparan menús que contienen en uno de sus platos esta variedad, además de otras especialidades típicas de la cocina del Ampurdán, que son muchas. En la campaña de este año participan diferentes hoteles y restaurantes de la zona, con menús que incluyen un entrante con erizos, un segundo plato y postres típicos de la cocina de Palafrugell. Y si los erizos no son tu manjar favorito, no te preocupes porque hay otras opciones igual de deliciosas. Esta es una gran oportunidad para conocer o redescubrir las calas, las rutas de senderismo, las rutas en bicicleta, los mercados y los centros culturales de la zona sin las aglomeraciones del verano. Un tranquilo paseo por los pueblos de pescadores, una subida al faro de San Sebastián con sus maravillosas vistas sobre los acantilados o simplemente pasear por la orilla del mar en el clima templado de los inviernos de Palafrugell y sus Calas, para llenarte de energía. Una escapada perfecta para salir de la rutina. Los restaurantes que participan este año son La Casona, La Xicra, Xadó, Hotel Restaurante El Far, Hotel Restaurante Llafranch, Hotel Restaurante Llevant, Hotel Restaurante Terramar, Hostal Restaurante La LLagosta y el Hotel Restaurante Tamariu, con un menú que se podrá disfrutar hasta el 31 de marzo.El menú tipo consta de un aperitivo, Garoines, Bacalao o plato alternativo, postre, agua, vino y café. Precios entre 35 y 40 euros por persona Y este año además, hay diferentes propuestas. Para reservar cualquiera de ellas hay que llamar al teléfono 972 300228 o mandar un correo electrónico a la dirección turisme@palafrugell.net Os dejamos los distintos menús para ir haciendo boca. Todos incluyen una docena de erizos de mar o garaoines. Restaurante La Casona: Bacalao con cocochas y almejas/Arroz a la cazuela con gambas y cigalas y de postre Tarrina de frutos secos con crema al aroma de moscatel. Todo por 36 euros. Restaurante La Xicra: Bacalao monacal/Asado de L'Empordanet y de postre crema de Grana de capellà. Todo por 40 euros. Restaurante Xadó: Bacalao confitado en aceite con langostinos y crema de puerros/Arroz negro con sofrito de cebolla y langosta y de postre Biscuit de higos con salsa de nueces y almendras. Todo por 37 euros. Hotel Restaurante El Far: Bacalo confitado sobre cama de escalivada y gratinado de muselina de ajos y piñones/Arroz cremoso de codorniz con verduras de temporada y de postre Milhojas con cabello de ángel, frutos secos y gelatina de moscatel. Todo por 40 euros. Hostal Restaurante La LLagosta: Zarzuela de Bacalao con Calamar, gambas y almejas/Arroz Cala Estreta con Garoines y butifarra negra y de postre Copa de crema con frutos secos y helado de higo. Todo por 40 euros.Hotel Restaurante Llafranch: Pollo con bacalao/Sepia con guisantes y de postre Grana de Capellà o coca dulce con Moscatel. Todo por 40 euros. Hotel Restaurante Llevant: Bacalao a la ampurdanesa/Arroz a la cazuela mar y montaña con bogavante y de postre higos confitados con helado de almendra y Lengua de músico. Todo por 35 euros. Hotel Restaurante Terramar: Arroz meloso con bacalao y alcachofas/Pollo con sepia, gamba y cigalas y de postre Mousse de mató de Fonteta con Grana de capellà. Todo por 37 euros. Hotel Restaurante Tamariu: Bacalao con arroz salvaje y gambas de Palamós/Pescado al horno y de postre crep de grana y higos confitados con miel, canela y moscatel. Todo por 40 euros. Imágenes Fons IPEP