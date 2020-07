Formentera marida con sus propios vinos

A Formentera se va a desconectar, a vivir despacio, a disfrutar de un entorno natural espectacular, de playas paradisíacas... y de eso que llaman 'slow food' y que no es más que el comer rico, sano y natural de toda la vida.

Y esa gastronomía de cercanía y de mercado, de puerto de mar y de huerta ¿cómo se riega? sin duda, con vinos de Formentera porque desde el año 2000 hay dos bodegas isleñas que ofrecen los vinos que mejor maridan con la propuesta gastronómica de Formentera, se trata de Cap de Babaria, al sudeste de la isla, y Terramoll, en el altiplano de la Mola.

Cap de Barbaria | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Puede parecer increíble lo que da de sí una isla de apenas 84 kilómetros cuadrados pero lo cierto es que lo da, y cada vez más, de hecho nos referimos a los vinos de Formentera como vinos nuevos porque las bodegas que los producen cuentan apenas 20 años de historia (y ya se sabe que, como dice la canción, 20 años no es nada...). No son nada pero dan para mucho, para producir vinos de producción ecológica, como no podía ser de otro modo en Formentera, y que maridan como ningún otro con la gastronomía local.

Vinos Terramoll | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

La bodega Terramoll nos ofrece hasta seis tipos de vinos, todos de producción ecológica: dos tintos (Es Monestir y Es Virot), tres blancos (Savina, Lliri Blanc y Es Vermut) y un rosado (Rosa de Mar); además la bodega ofrece catas de vinos que se completan con un paseo por su viñedo y la visita a la bodega, un plan de enoturismo en toda regla (recuerda que es obligatorio reservar por aquello de controlar el aforo y evitar aglomeraciones).

Vinos de Formentera | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

La Bodega Cap de Barbaria por su parte produce dos vinos y la recolección de la uva se realiza siempre a mano; es posibel visitar la bodega y catar sus vinos aunque debe hacerse, como casi todo en estos tiempos revueltos que viviemos, reservando primero.

Además, para llegar a Cap de Barbaria (o regresar tras la visita a la bodega), tendrás que recorrer la carretera de conduce al Faro desde Sant Francesc, capital de la isla, es precisamente en esta parte de la costa donde se disfrutan las mejores puestas de sol de la isla.