Formentera Fotográfica: una cita ineludible para los amantes de la fotografía

Será del 26 al 29 de mayo cuando se celebre la décima edición de Formentera Fotográfica, un certamen de referencia tanto para profesionales como para aficionados a la fotografía que tiene en esta isla pitiusa un escenario a fotografiar incomparable: sus playas, sus aguas prístinas, sus molinos, sus torres, sus faros, sus pueblos, sus puestas de sol, su flora y su fauna... ¡y su cielo!.

10 serán las ponencias que se desarrollarán en los días que dura el certamen y también 5 talleres en un fin de semana que se presenta intenso y fotogénico de la mano de grandes profesionales del sector como Chema Conesa, Ramón Masasts, Judith Prat o David Trueba; además, y por si todo esto fuera poco, el viernes 27 alas 9 de la noche, en la Sala de la Cultura de Sant Francesc (al tiempo que en Madrid y Barcelona) y en el marco de este festival tendrá lugar el preestreno del documental 'McCurry, la búsqueda del color', una película que nos acerca a la vida de este icónico fotógrafo americano que saltó a la fama por su espectacular retrato de una chica afgana publicado en la revista National Geographic.

Formentera fotográfica | Foto de Francesc Fábregas, cortesía de Turismo de Formentera

La agenda de Formentera Fotográfica es intensa (puedes consultarla en detalle aquí) pero hay algunos eventos, más allá de las ponencias y del preestreno del documental de McCurry, que resultan especialmente atractivos: la visita a la Exposición '50 fotografías con historia' que tendrá lugar en la plaza de Europa de Es Pujols el jueves 26 entre las 10 y media y la 1 del mediodía; la actividad libre 'Capturando la salida del sol' que está planificada para el viernes 27 a las 6 y media de la madrugada (de lo contrario el sol saldrá sin que puedas capturarlo con tu cámara...).

Si una luz ha enamorado a fotógrafos y pintores por igual es la del Mediterráneo, si a esto añadimos la naturaleza de Formentera, una isla protegida, resulta difícil pensar en lugar mejor para ahondar en un hobbie o profesión como es la fotografía y no hay aficionado ni profesional que no quiera hacerlo al menos una vez... si este es tu año, recuerda, se celebra del 26 al 29 de mayo y ya puedes inscribirte, no pierdas ni un minuto porque algunos talleres están ya completos y otros lo estarán muy pronto (no desesperes, siempre te queda la opción de apuntarte en la lista de espera y cruzar los dedos...).

