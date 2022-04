Estas son las mejores ciudades de España para vivir la Semana Santa a las que te lleva el AVE

No son pocas las ciudades de España (o pueblos) cuya Semana Santa es reconocida como Fiesta Turística de Interés Nacional, Internacional o Regional y menos aún las que no disfrutan de algún evento o procesión en particular igualmente reconocido, hoy vamos a recorrer 9 ciudades que gozan de la mayor distinción posible, su Semana Santa es Fiesta Turística de Interés Internacional, y que son además ciudades AVE lo que supone que es fácil y cómodo llegar a ellas; como seguro imaginas hablamos de ciudades andaluzas y castellanas porque la tradición de Semana Santa en estas dos regiones es realmente magnífica.

Sevilla

¿Cómo no empezar por Sevilla? 70 son las Hermandades que recorrerán la ciudad y este año, además, con las ganas que hay de Semana Santa tras los oscuros tiempos de la pandemia y con las novedades con las que se presenta Sevilla, se nos antoja un destino ideal para estos días, aquí te contamos ya lo que debes saber para disfrutar de la ciudad hispalense en Semana Santa.

Granada

La de Granada es la Semana Santa más joven de Andalucía pero sus vistosas procesiones y sus 37 Hermandades lograron que en 2009 recibiera la consideración de Fiesta Turística de Interés Internacional; además una de las procesiones granadinas tiene lugar en el recinto de La Alhambra, no cabe mayor espectacularidad... aquí te anticipamos cómo será la Semana Santa granadina.

Málaga | Imagen cortesía de Ciudades AVE

Málaga

La Semana Santa de Málaga es especialmente famosa por la espectacularidad de sus tronos que, además, aquí son cargados a hombros como sucede en la Semana Santa de Ferrol y no por costaleros bajo los propios tronos como se hace en el resto de ciudades andaluzas. Además la de Málaga es una Semana Santa histórica, las primeras cofradías se fundaron en tiempos de los Reyes Católicos.

Toledo

De gran arraigo y tradición la Semana Santa toleda es espectacular por todo, por la ciudad histórica cuyas calles recorre, por la espectacularidad de sus pasos, por su tradición centenaria... basta decir que procesionan cofradías fundadas en los losglos XVI, XVII y XVIII.

Cristo caído y la Verónica | Imagen de Cuenca 2019 Castilla en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

[[H4:Cuenca]

La Semana Santa es el evento religioso más importante de Cuenca y su espectacularidad es tal que fue reconocida como Fiesta Turística de Interés Internacional allá por 1980. Como sucede en otras ciudades castellanas, parte de la espectacularidad de estas procesiones está en las calles históricas por las que discurren, en el caso de Cuenca hablamos de una ciudad de trazado medieval que, cuando llega la Semana Santa, parece transportarnos siglos atrás. ¿La procesión más destacada de Cuenca? La de las Turbas que se celebra en la madrugada del Viernes Santo.

Zaragoza

700 años de historia, 53 procesiones, 4.000 bombos y tambores y 16.000 cofrades son los datos que avalan la Semana Santa de Zaragoza, una Semana Santa cuya peculiaridad respecto a otras está precisamente en sus sonidos marcados por los bombos y tambores.

León | Imagen cortesía de Turismo de León y Ciuddes AVE

León

La de León es, como la mayor parte de las celebraciones de Semana Santa castellanas, una Semana Santa sobria y recogida, imponente en sus silencios y en sus sonidos, en sus luces y en sus sombras; sus procesiones son además famosas por sus tallas ¿su peculiaridad? Está precisamente en sus tallas porque cuenta con tallas de Luisa Roldán, una de las poca mujeres tallistas de finales del S. XVI y principos del XVII.

Valladolid

Como en el caso de León, aquí la atención se centra en las tallas que son de un valor artístico e histórico incalculable (las más espectaculares son las que data de los siglos XVI y XVII); se trata, además, de una Semana Santa histórica por su antigüedad, las primeras procesiones en las calles se celebraron en el S.XV pero ya antes de estas fechas las cinco cofradías más antiguas de la ciudad procesionaban por el interior de los conventos (eran las cofradías de la Vera Curz, Angustias, Piedad, Sagrada Pasión y Jesús Nazareno).

Zamora | Imagen cortesía de Ciudades AVE

Zamora

La Semana Santa de Zamora es de las más antiguas de España, hay constancia de la celebración de procesiones ya en el S.XIII y aspira a ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Si no puedes visitar Zamora en Semana Santa y vivir en sus calles la espectacularidad de sus procesiones, ten en cuenta que algo de esta histórica tradición puede vivirse durante todo el año porque la ciudad cuenta con un museo de la Semana Santa abierto durante todo el año.

