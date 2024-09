Esta es la playa en la que se rodaron escenas de Mar Adentro y Fariña

¿Quién no recuerda Mar Adentro, la emblemática película de Alejandro Amenábar? Y avanzando algunos años en el tiempo ¿quién no ha visto la serie que mejor ha retratado los asuntos del narcotráfico en Galicia, Fariña? Claro que no estamos aquí para hablar de cine y televisión sino de viajes y hay un destino que esta serie y esta película comparten: ambas producciones audiovisuales vieron en la playa de As Furnas, en Porto do Son, el escenario perfecto para poner marco y fondo a las historias que iban a contarnos, algo que en el caso de Mar Adentro sorprende poco porque fue precisamente en esta playa donde Ramón Sampedro sufrió el accidente que lo dejó parapléjico al tirarse de cabeza desde las rocas en una zona que resultó ser menos profunda de lo que él había estimado.

Playa de As Furnas. Porto do Son | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

As Furnas está en Porto do Son, que es una de las localidades más populares de la Ría de Muros Noia, popularmente conocida como A Ría da Estrela (la Ría de la Estrella); esta playa es una de las 20 que se pueden visitar en esta localidad gallega y no es la única realmente espectacular, es más, cabe que no sea la más espectacular (aunque sí la más cinematográfica) porque en este mismo término municipal está la playa de Area Longa que no solo es un arenal de escándalo sino que está ubicada junto a los restos del famoso Castro de Baroña. Pero hablábamos de As Furnas…

As Furnas, que significa cuevas marinas en español, es una playa cuyo paisaje cambia radicalmente cuando baja la marea, es entonces cuando se forman pequeñas piscinas y lagos naturales entre las rocas y nos regala vistas realmente inolvidables; es la erosión por la fuerza del Atlántico y del viento la que ha ido creando este paisaje único en un entorno que es, prácticamente, el de una playa virgen; hay quien dice que la forma de las rocas que sobresalen del mar cuando baja la marea recuerdan las escamas de un dragón…

¿El mejor momento para disfrutar de este paisaje? Seguramente estarás pensando que lo mejor es visitarla en verano, cuando puedes zambullirte en esas piscinas y lagos naturales… pero la verdad es que las estampas que regala esta playa en los día de otoño son si cabe más bellas, más románticas… especialmente si logras visitar la playa de As Furnas en un día claro y cuando el atardecer coincide con la marea baja no podrás dejar de hacer fotografías con las que convertirte en tendencia en Instagram o Tik Tok…