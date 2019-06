5 destinos españoles para los amantes de la buena mesa

Solemos asociar el turismo, casi sin pensar, con viajes de playa y verano pero lo cierto es que tendemos a viajar cada vez más en otras fechas -dicho de otro modo, nos escapamos de nuestros rincones en el mundo tanto como nuestro presupuesto nos permite- y también viajamos, cada vez más, con intenciones diversas; cierto es que en verano la playa suele formar parte importante de la ecuación pero no sólo ella, queremos descubrir lugares nuevos... y comérnoslos; el turismo gastronómico es tendencia y España su paraíso.

Hoy vamos a recorrer 5 lugares de la geografía española a los que nos sobran los motivos para ir, sobre todo los motivos comestibles; son lugares en los que podrás disfrutar de mesas con Estrella Michelin o de pinchos en la barra del bar, también de opciones intermedias entre lo uno y lo otro, dándote el gusto de comer rico y gastándote lo que quieras, lo que puedas.

Comenzaremos nuestra ruta por San Sebastián porque no en vano es una de las ciudades más recomendadas del mundo para ir a comer (ahí es nada...), seguiremos por las Rías Baixas porque sus fuentes de marisco regadas con un Albariño bien frío son un imperdible de nuestra gastronomía; Girona es también una zona de alta cocina española, muy mediterránea; también estaremos en Valencia porque a ver quien se niega una paella en verano, junto al mar... y terminaremos en Cádiz, su atún y sus espetos.

1. San Sebastián

Ciervo asado a la pimienta negra. Akelarre | Akelarre

Bastará que te acerques a cualquier barra de pintxos para que disfrutes de los deliciosos bocados de la gastronomía vasca pero, si además quieres hacerlo sentado a una mesa de alta cocina, ahí están Arzak, Subijana en su Akelarre, Aduriz en su Mugaritz o Martín Berasategui dispuestos a servirte.

2. Pontevedra

Cocido. Yayo Daporta | Yayo Daporta

En Pontevedra, como sucede en toda Galicia y también en Asturias, comer bien es cosa fácil, por eso queremos recomendarte algunos restaurantes que tiene algo especial. Son de alta cocina pero no demasiado, mantienen sus raíces gallegas y coquetean a un tiempo con la cocina moderna, son una delicia y su precio no se dispara en exceso -el menú degustación ronda los 50 euros lo que, teniendo en cuenta el número de platos y el tipo de establecimiento no deja de ser un precio contenido-. Yayo Daporta en Cambados, Pepe Solla en Poio, Silabario en Tui, Pepe Vieira en Raxo y Culler de Pau en O Grove tocan a una Estrella Michelin por chef y tú, al menos, a una experiencia culinaria de verano orquestada por uno de ellos.

3. Cádiz

Aguachile. Aponiente | Aponiente

En Barbate amarás el atún de almadraba sobre todas las cosas y, junto a cualquier playa gaditana, matarás por un espeto... Pero si además de este disfrute gastronómico no fuese suficiente, siempre puedes visitar las Bodegas de González Byass y regalarte una cata de Tio Pepe o reservar en Aponiente y deleitarte la boca con un menú de tres Estrellas Michelin.

4. Valencia

Tartar de Atún. El Poblet | El Poblet

A Valencia se va a la playa, sí, pero también a comer paella en primera línea de mar. Ricard Camarena o Quique Dacosta en su Poblet te ofrecen también una propuesta del alta cocina.

5. Girona

Ostra al Albariño. Celler de Can Roca | Celler de Can Roca

Girona es otro de esos lugares con magia gastronómica, tanta que aquí podrás elegir entre una experiencia de las mejores experiencias gastronómicas del mundo como la que ofrece el Celler de Can Roca u otras igualmente deliciosas pero cabe que más asequibles, las hay de doble Estrella Michelin como Les Cols o Miramar y de una única como Els Brancs o Casamar.