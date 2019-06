Un destino para veranear como un rey

No es un palacio sino una finca, tampoco es Marivent sino Son Palou, pero es Mallorca, son camas con dosel, deliciosa gastronomía, la naturaleza más pura, una piscina infinita y con una bellísima playa a tan solo 15 minutos. Dice Felipe VI que mantendrá la tradición y la Familia Real continuará pasando unos días de veraneo en Mallorca y a nosotros, que nos gusta el sol, la playa, el mar, el verano... no sólo no nos sorprende su decisión sino que buscamos un lugar en el que darnos el real lujo de veranear en Mallorca, lo encontramos en la Finca Son Palou ¿te vienes?. La Finca Son Palou es un hotel rural en la montaña mallorquina que combina el absoluta respeto por el entorno natural en el que está ubicado y todas las comodidades y modernidades que puedas imaginar en su interior, incluyendo una piscina infinita y servicios de wellness. Todo esto, además, a tan solo 15 minutos de la playa en la que podrás lucir los bikinis y bañadores del verano. Se trata de un hotel dedicado al agroturismo, tranquilo y romántico, en un edificio del S.XIV, ideal para una espada en pareja; ubicado en un entorno tapizado de manzanos y también de cerezos incluso en la plantación de la propia finca, es uno de los rincones más bellos y naturales de Mallorca en los que practicar mountain bike, senderismo, recolección de setas y hasta de cerezas, además de jugar al golf en espectaculares campos, se convierten en actividades de lo más placentero; las habitaciones son todas diferentes y disponen de ADSL, además las dobles superiores tienen terraza privada con vistas al valle y las suites disponen de jacuzzi. El restaurante de Son Palou es un regalo para el gusto que se riega además con los mejores vinos y que puede disfrutarse en su terraza mirando al valle de Orient, en el corazón de la Sierra de Tramuntana; los productos naturales y de mercado, además de las tradiciones culinarias mallorquinas, son la base de una propuesta gastronómica que encierra deliciosas sorpresas. Otros de los placeres a los que no podrás evitar rendirte son los tratamientos de belleza que ofrece el hotel así como a relajantes masajes que te ayudarán a sentir Mallorca como un lugar de paz, descanso y veraneo... mientras estás en la Finca Son Palou y en sus naturales alrededores, porque no por elegir un destino de sosiego, interior y tranquilidad vas a perderte las famosas calas y playas de la isla, la más cercana es la de Puerto de Sóller a tan solo 15 minutos del hotel. En la Finca Son Palou te sugerirán rutas a realizar por la zona y ponen también a tu disposición la posibilidad organizar una estancia de tres o cinco días siguiendo sus planes de salud y vacaciones. En definitiva, esta finca es un lugar en el que descasar y disfrutar como un rey en Mallorca...