Descubrir el valle del Loira sobre dos ruedas y en familia

Las propuestas de turismo activo no entienden de edades ni de regiones. Y si no, que se lo digan a las familias que ya han realizado una de las rutas más atractivas para hacer en bicicleta este verano por Europa: la de los castillos del Loira. De hecho, al ser una de las regiones más llanas del Viejo Continente, no habrá que hacer grandes esfuerzos ni nos sentiremos en ningún momento en una etapa del Tour de Francia. Bastará con relajarse y disfrutar de un paisaje con nuestros pequeños. ¡Está adaptada incluso para niños de 5 años de edad!

Con una semana por delante, descubrir de forma original y única el valle del Loira nunca fue más sencillo. Además, será posible aprender mucha historia, así como divertirse con un sin fin de actividades para todos. De ello se encarga la agencia de viajes Butterfield & Robinson, que está especializada en circuitos familiares por todo el planeta.

La ciudad de Tours será el epicentro de todo el recorrido, pero nuestro punto de partida es Veigné, un pequeño pueblo al sur. Allí pedalearemos por la ribera del río hasta el castillo de Villandry, pero antes de entrar en él, a los pequeños les espera un taller para aprender a hacer casas de pájaros con naturalistas del pueblo mientras los adultos hacen un circuito algo mayor en bicicleta.

Eso solo el primer día, porque el segundo nos espera una pedalada hasta el castillo renacentista de Azay le Rideau, donde se aprovecha para comer. El siguiente castillo del programa es el de Rivau, donde los niños tendrán que vestirse a lo medieval y formar parte de una aventura en busca de un tesoro escondido. Seguro que más de un adulto quiere participar...

El tercer día es para las canoas, navegando todos juntos en el río Vienne hasta Chinon. Allí tendremos una cata de vinos (los adultos) y una comida tradicional en el barco La Chinonaise, mientras remontamos el río hasta Tours. Seguro que los más pequeños (y algún mayor) pide repetir el postre, con la fantástica Tarte Tatin como protagonista, ya que es una de las especialidades de esta región francesa.

No todos son castillos. La Abadía Real de Fontévraud es otras de las paradas. Será allí donde se haga un picnic en una capilla privada del siglo XII, antes de pasear por St. Benoit la Fôret y cenar en un restaurante con estrella Michelin de la zona. Un plan tan apetecible como el que nos espera el quinto día: el castillo de Ussé y Langeais, por la mañana, y una gran pedalada por la región para los adultos. Los pequeños les darán envidia porque ellos tienen, mientras, un curso de esgrima con auténticos maestros de la especialidad. Será el broche de oro a una semana inolvidable, porque al día siguiente toca coger el tren a París.

Los hoteles elegidos para el viaje también forman parte de la propia ruta de los castillos. En Montbazon, nos hospedaremos en la Domaine de la Tortinière, un castillo restaurado del siglo XVIII que parece sacado de un cuento de hadas y cuyo jardín alberga especies muy exóticas como cedros libaneses con más de dos siglos de vida. En Chinon, por su parte, será el Château de Marçay nuestro centro de operaciones. Se trata de un castillo construido en el siglo XV sobre una fortaleza destruida del siglo XI, con apenas 33 habitaciones y en plena campiña, con una decoración de época entre viñedos. El tercer hotel es en Saint-Patrice: el Château de Rochecotte, del siglo XVIII y refugio de personalidades como Balzac o el rey Jorge VI de Inglaterra en sus vacaciones.

La ruta programa por Butterfield & Robinson tiene una duración de seis días y cinco noches, con un precio por adulto de 5.115 € (aunque el monto definitivo depende de la fecha exacta de partida y de los cambios que sean necesarios sobre el programa original). En todo momento se contará con un guía y en el precio se incluyen todas las comidas, los desplazamientos, las excursiones, la equipación y, por supuesto, las bicicletas.

Así, solo tendremos que preocuparnos de disfrutar y pedalear en familia.

Más información:

Butterfield & Robinson

Turismo de Touraine

El Loira en bici