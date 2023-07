Descubre las puertas de Madrid

¿Quién no ha escuchado la canción La puerta de Alcalá, popularizada hace muchos años por Ana Belén y Víctor Manuel? "De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá", decía esa letra que tanto gente ha cantado. Quizá por eso o porque está en el centro de la capital, la Puerta de Alcalá de Madrid es famosa en toda España.

Se trata de una puerta monumental situada entre la plaza de Cibeles y el parque del Retiro. Fue construida en el año 1778 para celebrar la entrada de Carlos III como rey de España y es todo un símbolo de Madrid. Declarada Monumento Nacional, la Puerta de Alcalá tiene algo que la hace particular: tiene cinco huecos y no tres, lo que es lo habitual en este tipo de construcciones. Por eso mismo, se trata de una puerta bastante ancha que, además, está adornada en sus dos fachadas.

Pero lejos de lo que pueda parecer, en Madrid existen más puertas además de esta. Eso sí, cabe apuntar que entre todas ellas hay algunas más importantes que otras. De hecho, en estas líneas vamos a hablar de las principales: la de Toledo, la de Hierro y la de San Vicente.

Puerta de Toledo | Pixabay

Sobre la puerta de Toledo podemos decir que se construyó en el año 1827 en homenaje a Fernando VII y a la independencia española. Se trata de una puerta monumental, por supuesto, pero es más pequeña que la de Alcalá y tiene solamente tres huecos, como es común. Además, debes saber que forma parte de un conjunto monumental en el que se incluyen también el Puente de Toledo y los obeliscos de Pirámides.

Por lo que hace a la puerta de Hierro, esta se construyó antes, concretamente en el año 1755. Está ubicada a cinco kilómetros del centro de la ciudad y esto es así porque se construyó para delimitar el coto de caza de El Pardo. Por eso se sitúa en un cruce de carreteras, lo que en realidad es una lástima porque no puede admirarse como merecería.

Finalmente nos encontramos con la puerta de San Vicente, una puerta monumental que se levantó en 1775 y que se encuentra al lado del parque Madrid Río. Cabe apuntar que no siempre ha estado ahí, puesto que en el año 1892 se consideró que molestaba a los coches que circulaban por allí y la desmontaron. Por eso, en 1995 tuvo que ser reconstruida haciendo uso para ello de algunos materiales de la original.