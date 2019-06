Descubre los mejores parques acuáticos de España para darte un buen chapuzón este verano

¿A quién no le gusta un parque acuático? Seas adulto, niño o incluso si las atracciones no fueran lo tuyo, no hay problema. En estos parques hay divertimentos para todos los gustos, desde aquellos a los que les va la aventura, hasta los que prefieren refrescarse tranquilamente mientras disfrutan tomando el sol.

1. Siam Park (Tenerife)

Siam Park | Wikipedia (Stephen Jones)

Está ambientado en la cultura asiática y se considera uno de los mejores parques acuáticos del mundo, toda una joya.

2. Caribe Aquatic Park, Portaventura (Tarragona)

Portaventura | Wikipedia (Ana Santibañez)

Muy cerca de la ciudad turística de Salou, este parque cuenta también con una gran zona de atracciones no acuáticas.

3. Aquópolis (Madrid)

Aquopolis | Página oficial Villanueva. Aquopolis (atracción Kamikaze)

Esta empresa cuenta con parques por todo el país, aunque nosotros hemos querido destacar el que se encuentra en Villanueva de la Cañada, en la provincia madrileña, con una ambientación tropical.

4. Marineland (Mallorca)

Marineland | Wikipedia (Hombre)

No solo es un parque de atracciones acuáticas, sino también hay que destacar las exhibiciones que se realizan con muchas y muy diferentes especies de animales.

5. Bahía Park (Cádiz)

Bahía Park | Página oficial Bahiapark (atracción twister junior)

Este parque en Algeciras tiene zonas de atracciones pero también de relajación, con un gran jacuzzi y piscinas en calma.

6. Playa Park (Ciudad Real)

Playa Park | Página oficial Playapark (zona infantil)

En Castilla la Mancha también nos encontramos con este gran parque acuático, que por la noche se transforma en un recinto que alberga todo tipo de eventos y festivales.

7. Aquapark Cerceda (A Coruña)

Aquapark Cerceda | Wikipedia (Elisardojm)

Es ideal para todas las edades puesto que cuenta con todo tipo de atracciones y una gran gama de instalaciones.

8. Aqualandia (Benidorm)

Aqualandia | Benidorm (Julio Latorre)

Muchas de sus atracciones son perfectas para los amantes de la adrenalina. De hecho, cuenta con el tobogán acuático más alto y rápido de toda Europa.

9. Illa Fantasía (Barcelona)

Illa Fantasía | Wikipedia (Illa Fantasia)

Lo que más destaca de él es la gran zona infantil y familiar, donde los más pequeños también podrán disfrutar al máximo.

10. Aqua Trópic (Granada)

Aqua Trópic | Página oficial (atracción Gemelos)

En Almuñécar nos encontramos con este parque acuático que tiene una peculiaridad, ya que su agua el agua de este es salada.