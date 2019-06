Descubre las mejores heladerías para comer helados veganos en Madrid

Poco a poco vamos tomando conciencia del lugar en el que pasamos nuestra vida y la importancia de cuidarlo y de cuidar a los que, como nosotros, habitan en él. Precisamente por esta razón, cada vez son más los que apuestan por el estilo de vida vegano y lo convierten en el suyo, dejando de esta manera de utilizar a los animales como una fuente de alimento, entre otras cosas. Con el crecimiento de esta tendencia, el sector de la restauración ha visto una oportunidad para la innovación y la creación de nuevos negocios y, por supuesto, la necesidad de adaptarse a una nueva realidad.

Pese a esto, sigue habiendo en parte mucho desconocimiento del veganismo. Ser vegano no significa comer alimentos que no sean sabrosos, sino sacar el máximo partido de todos ellos. Las verduras son una importantísima parte de su alimentación, pero también lo son otros muchos platos entre los que se encuentran deliciosos postres que todos disfrutaríamos si nos olvidásemos de gran parte de los prejuicios y complejos que nos acompañan día a día.

Centrándonos en estos placeres dulces que nos gustan tanto, no podemos evitar detenernos en los reyes del verano: los helados. Aunque los veganos no consuman leche que proviene de los animales (véase de vaca o cabra), existen recetas de helados que te dejarán completamente enamorado y en las que no encontrarás absolutamente ningún ingrediente de origen animal. Chocolate, vainilla, leche merengada… Prácticamente todo lo que puedas imaginar.

Madrid es una de las ciudades que cuenta con más heladerías que ofrecen productos veganos, algunas de ellas con una gama amplísima. Aquí tienes las mejores, para que disfrutes de unos helados sabrosísimos libres de productos animales:

Heladería Sani Sapori

En pleno barrio de Lavapiés, esta heladería cuenta con numerosos sabores de helados veganos, elaborados con diferentes leches vegetales. Además, allí también podrás degustar riquísimos sorbetes de frutas.

Zúccaru

Esta heladería siciliana situada al lado del Palacio Real, uno de los enclaves más turísticos de Madrid, posee una serie de sabores completamente veganos (fresa, frambuesa, sandía, coco…), entre los que se encuentra el de la casa, hecho a base de limón, albahaca, manzana verde y apio. Además, ofrece cucuruchos veganos.

Lolo Polos

Esta heladería cuenta con diferentes locales y es un paraíso para los veganos. En ella encontrarás polos artesanales de numerosos sabores y una serie de opciones veganas que aparecen marcadas siempre y que pueden ir cambiando de un día a otro. Naturales y riquísimos.

Heladería Mamá Elba

Posee varios establecimientos en Madrid y en todos ellos ofrece una serie de sabores de helado veganos, así como sorbete de frutas y cucuruchos también veganos. Para los que prefieran la horchata o alguna otra bebida, también las poseen sin productos lácteos, todo de origen vegetal.

Malvy Shakes

En esta ocasión no sólo podrás encontrar helados veganos artesanales riquísimos, sino que también podrás probar sus batidos fabricados con leches vegetales y su tarta de zanahoria vegana. Un verdadero placer para los sentidos. En el centro de Madrid.

Además de estos establecimientos, cada vez son más las heladerías tradicionales que adaptan sus sabores y crean versiones veganas de ellos, por lo que te recomendamos que preguntes en todas... ¡Puedes llevarte una sorpresa!