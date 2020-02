Un año más el ayuntamiento ha preparado un completísimo programa para que sus gentes disfruten de estas fechas tan alegres y festivas. El viernes 21 tendrá lugar la fiesta pre-pasacalles en el Mercado de Mostenses que contará con el DJ set de Mala Fama representando a Ecuador, y del colectivo basado en Madrid Látigo Familia. La programación se complementa con concurso de disfraces, degustaciones culinarias, y muchas cosas más.

Pregón de carnaval | Foto de Barcex en Wikipedia, licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

El sábado 22 es el día de mayor afluencia, el pasacalle este año se hará en Madrid Río, saldrá de la Glorieta de Embajadores hasta la Explanada Multiusos Arganzuela. En su programa oficial promete ser “una gran fiesta musical que permitirá disfrutar de la diversidad y la alegría de algunas de las innumerables culturas iberoamericanas que habitan nuestra ciudad.” Grandes y pequeños podrán disfrutar de las músicas carnavalescas típicas de Barranquilla (Colombia), sumergirse en los tradicionales festejos de La Vega (República Dominicana), o aprender la diablada de Oruro (Bolivia), entre muchas otras.

Por su parte, el Círculo de Bellas Arte organiza su propia fiesta de máscaras, es ya un evento indispensable en estas fechas. El Carnaval o Baile de Máscaras del Círculo de Bellas Artes tiene un largo recorrido en la historia de la Institución, pues el primer carnaval que celebraron fue en 1891. Tendrá lugar la noche del sábado 22 al domingo 23 de febrero, y este año se pone el foco en la cultura del baile y el music hall. Habrá música en directo, djs y una decoración magnífica. Todo ello sumado a las bellísimas estancias del edificio.

Pregón de carnaval | Foto de Barcex en Wikipedia. Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

En Madrid hay opciones para todos, y si te apetece una fiesta más alternativa y en Malasaña, no puedes perderte Sarao Maravillao, que celebra su edición de carnaval la noche del 22 de febrero. Lo que no cambia son los disfraces reglamentarios, no olvidemos que es carnaval. Tendrá lugar en El Apartamento, y el evento contará con djs, mercadillo de artistas y muchas sorpresas más.

Después de la gran fiesta del sábado, quien tenga fuerzas para mantear al pelele deberá ir a la Plaza de Matadero sobre las 11 de la mañana. Después habrá una muestra de murgas y chirigotas que alegrarán el domingo a cualquiera. Y en la nave 16 nos espera una mesa redonda sobre la gastronomía en Iberoamérica.

Adiós al carnaval | Foto de Diario de Madrid en Wikipedia. Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International

El broche final a estas celebraciones es el miércoles 26 de febrero en el que se lleva acabo el tradicional entierro de la sardina. Desde las 10 de la mañana la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina y la Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la ciudad de Madrid, recorrerán las calles de la ciudad con el diminuto ataúd de la sardina, para proceder a su entierro.

La Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina se paseará, hasta las 15h, por el Madrid de los Austrias, terminando en la Plaza Mayor con la lectura del pregón y una pequeña actuación musical. Mientras que la Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos irán desde San Antonio de La Florida hasta Fuente de los Pajaritos, de 17:30 a 21h.

Si quieres conocer más detalles sobre el Carnaval de Madrid, o sobre los festejos que hay en los distintos distritos de la capital, accede este link.