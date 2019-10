Musas Insumisas. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Musas insumisas: Delphine Seyrig y los colectivos de vídeo feminista en Francia en los 70 y 80, es una exposición que pone el foco en el punto de encuentro entre las historias del cine, el vídeo y el feminismo en Francia. Delphine Seyrig (1932-1990) trabajó como actriz en el cine de autor, pero durante la década de 1970 fue mucho más, ya que se convirtió en una activista muy comprometida con el movimiento feminista. Podremos disfrutar de esta muestra hasta el 23 de marzo de 2020.

Francesca Woodman | Imagen cortesía Fundación Canal

Francesca Woodman. On being an angel. Fundación Canal de Isabel II

La fundación Canal inaugura su temporada de exposiciones otoñales con una muestra monográfica sobre Francesca Woodman, que muestra lo más representativo de su obra a través de 102 fotografías y 6 cortometrajes. Woodman fue una fotógrafa de gran talento que creó su propio estilo. Las instantáneas de la estadounidense revelan un estilo propio que se centraba principalmente en el cuerpo de la mujer, y más concretamente en el suyo propio. Podremos disfrutar de este monográfico hasta el 5 de enero de 2020.

Musas insumisas | Archivo fotográfico Museo Reina Sofía. Foto de Joaquín Cortés-Román

Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Museo Nacional del Prado

La exposición que tendrá lugar en el Museo Nacional del prado se centra en dos de las pintoras más destacables de la historia del arte occidental. Las sesenta obras expuestas nos acompañarán en un recorrido para descubrir y apreciar el trabajo artístico que dos mujeres desempeñaron entre el siglo XVI y XVII. La muestra, que podremos visitar desde el 22 de octubre hasta el 2 de febrero de 2020, resalta cómo Anguissola y Fontana rompieron con los estereotipos que se les asignaban a las mujeres en el renacimiento.

Coleccionando procesos. 25 años de itinerarios. Centro Botín de Santander | Foto Belén de Benito, Fuente Centro Botín

Coleccionando procesos. 25 años de itinerarios. Centro Botín de Santander

El Centro Botín es una de las instituciones que, a nivel nacional, más se preocupa por el arte más actual. En 2019 se celebra el 25 aniversario de Itinerarios, una exposición anual en la que los protagonistas son los artistas que resultan beneficiarios de la Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín. Coleccionando procesos. 25 años de itinerarios reúne una selección de trabajos de 25 artistas que han sido becado a lo largo de este cuarto de siglo. Podremos visitarla hasta el 8 de noviembre de 2020.

Open Codes | Imagen cortesía de Centro Azkuna

Open Codes. We are data. Centro Azkuna - Alhóndiga Bilbao

El espacio que antes se conocía como La Alhóndiga, pasó a ser Centro Azkuna hace tan solo unos años, inaugura el 23 de octubre la exposición Open Codes. We are data, que no es más que una reflexión sobre la realidad que habitamos hoy en día. También se contará con un diverso programa en el que encontraremos ponencias, talleres y proyecciones de películas. Quieren romper con las rígidas estructuras expositivas y mejorar la experiencia del visitante.