Cinco escapadas de fin de año a Alemania

La cuenta atrás para el nuevo año ha comenzado. ¿Aún no has decido el lugar en el que pasar la Nochevieja? Pues toma nota, porque en Alemania hay muchos planes entre los que elegir. Y es que el 31 de diciembre es una fecha mágica. ¿Por qué no probar algo diferente este año? La mayoría de las principales ciudades del país celebran por todo lo alto el cambio de año con fiestas al aire libre, música en directo y, por supuesto, con fuegos artificiales. Ya se trate de la fiesta más grande al aire libre la víspera de Año Nuevo, o de una tranquilas celebraciones junto al mar, en Alemania encontraras la manera perfecta de entrar en el año 2016 lleno de energía y con muy buen rollo.

1. Pasar el Año Nuevo en Berlín es siempre algo inolvidable. Y es que cada 31 de diciembre se celebra la fiesta al aire libre más grande del mundo. La cita es entre la Columna de la Victoria y la preciosa Puerta de Brandemburgo, con música, baile y DJs en las calles laterales, actuaciones de estrellas internacionales y espectáculos increíbles de láser y animaciones de luz. Y a las doce, un mega espectáculo de fuegos artificiales ilumina el horizonte de Berlín. Después de la medianoche, la fiesta que continúa hasta el amanecer. A lo largo del área del festival, hay puestos de comida que ofrecen aperitivos de todo el mundo.

2. En Dresde la gente se reúne en la famosa plaza Theaterplatz frente a la Semper Opera House al lado de la catedral y el Palacio Zwinger para disfrutar de música en directo y una mezcla diversa de ofertas culinarias. El Silvester de Dresde es la mayor fiesta de víspera de Año Nuevo, en Sajonia. Y el punto culminante del programa es el espectacular castillo de fuegos artificiales de medianoche. Eso sí, procura reservar tus entradas con antelación.

3. El Parque temático más grande de Alemania, Europa-Park, en Rust, también organizan una fantástica Nochevieja llena de eventos para toda la familia. Lugares de ensueño, espectáculos musicales, delicias culinarias, espectaculares fuegos artificiales, y una súper fiesta con música lounge y DJs, hasta primeras horas de la mañana.

4. Si prefieres un ambiente más tranquilo, por qué no pasar el fin de año en la Silvesterfest am Meer, en la ciudad costera de Travemünde. Playas mágicas, el mar, el frio y por supuesto, fuegos artificiales en este pequeño pueblo situado en la desembocadura del río Trave en el mar Báltico. Con el lema "Magia del invierno en el mar" las carpas proporcionan un lugar exclusivo para celebrar la fiesta en un ambiente elegante con luces de invierno.

5. Y si te gusta el mar, ¿por qué no dar la bienvenida al nuevo año en Büsum en la costa del Mar del Norte? Y si eres valiente y aguerrido, puedes estrenar el año con una tradición típica del norte de Alemania, nadar en las frías aguas el día 1 de enero. Una experiencia cuando menos reconstituyente. Era una pequeña broma. Si te parece demasiado puedes simplemente ser un espectador más y después disfrutar del variado programa de entretenimiento que ofrece la ciudad o tomar una taza de caliente de glühwein, o lo que es lo mismo, una taza de vino caliente con especias.

Alemania es el lugar ideal para pasar la nochevieja. Recuerda que no toman uvas, así que llévalas tú al evento que decidas, ya sabes que los españoles no podemos no tomar las uvas, y recuerda que a 12 de noche, la gente se abraza, se besa y se desea Gutes Nue Jahr o Happy New Year mientras suenan las campanas de las iglesias.

Más información:

