Las cinco atracciones más extremas de PortAventura

Si eres fan de las sensaciones extremas y disfrutas con los “subidones” de adrenalina, PortAventura es tu parque. La oferta temática de atracciones y diversión es muy extensa pero sobre todo destacan estas cinco atracciones. 1.- Shambhala: Expedición al Himalaya, nuestra favorita, y la atracción estrella del parque desde que se inagurara en 2012. Está catalogada como la montaña rusa mas alta de Europa con 76 metros de altura. Sus vías blancas van soportadas por unas imponentes columnas de color blanco. Su recorrido se entremezcla con Dragon Khan, otra de las atracciones estrella del parque y de hecho se cruzan entre sí, hasta cuatro veces. Cada tren consta de 8 vagones con capacidad para cuatro personas, cada viaje es de 32 personas. Los vagones tienen la particularidad de que carecen de estructuras laterales por lo que la sensación cuando estás sentado en Shambhala, es la ir suspendido en el aire a toda velocidad. Totalmente recomendable intentar tomar posiciones en la primera fila donde las sensaciones son, si cabe, más fuertes, y el vértigo en la primera bajada de 78 metros en picado resulta inenarrable. Tienes que probarlo. Corta la respiración, no hay palabras. La longitud del recorrido es de 1.564 metros con una duración de 2,51 min. La velocidad máxima que se consigue alcanzar es de 134 km/h. Normalmente si las condiciones climatológicas lo permiten funcionan dos trenes simultáneos pero hay capacidad de hasta tres. 2.- Dragon Khan. Inagurada en 1995 por Jordi Pujol siendo Presidente de la Generalidad, ha sido la atracción estrella y el símbolo de PortAventura desde su inauguración en Tarragona, y aún lo sigue siendo para muchos de los que hasta allí se acercan. La atracción es una montaña rusa de acero con 8 inversiones y batió varios récords del mundo en su puesta en marcha. Sus vías son de color rojo intenso y como os contábamos se entremezclan con el blanco de la pista de Shambhala describiendo un “skyline” de loopings imponente. Cada tren consta de 7 vagones que alojan cada uno hasta 4 personas, lo que hace una capacidad total de 28 personas por tren. También pueden funcionar hasta tres trenes simultáneos en horas punta. Alcanza un Velocidad máxima de 110 km/h y la longitud del recorrido es de 1.269,5 metros. La duración del recorrido es de 1 min 45 segundos. Os aseguramos que parece mucho más una vez estás arriba. Está situada en la zona temática de China, justo al lado del recorrido por la muralla china, de modo que las vistas de la atracción son espectaculares. La experiencia es un “poco mareante” sobre todo por las ocho inversiones o loopings, pero la experiencia es salvaje, para muchos aficionados sigue siendo la atracción más carismática del parque. 3.- Hurakan Condor. Para los amantes de la Caída Libre. La torre impresiona nada más verla. Tiene la particularidad de ser única en el mundo por su sistema de carros inclinables. La atracción consiste en 5 góndolas alrededor de una Torre central que se levanta más 100 metros del suelo, y una caída libre de unos 86 metros con una frenada magnética de 3G. Su tematización es bastante buena y desde su altura se divisa todo el parque. A priori impone respeto, pero una vez salvadas las reticencias resulta una experiencia única aunque se recomienda haber hecho bien la digestión antes, porque todas las sensaciones se concentran en el estómago. El recorrido es de 200 metros, 100 de subida y 100 de bajada y la velocidad máxima que se alcanza es de 115 km/h. Tiene una capacidad de hasta 20 viajeros simultáneos repartidos en sus cinco góndolas. 4.- Furius Baco. Es una montaña rusa una tanto atípica por cuanto su característica principal no son las curvas o las subidas y bajadas sino la aceleración. Está catalogada como la montaña rusa más rápida de España. Alcanza desde parado una velocidad de 135 km/h en tanto sólo 3,5 segundos. La experiencia es brutal. Es conveniente reclinar bien la cabeza en el reposacabezas y que la aceleración inicial no te pille desprevenido porque es simple y llanamente bestial. Para completar la experiencia incluye una inversión que te deja sin aliento. El recorrido dura teóricamente 60 segundos, pero los primeros 30 son de un preshow en parado. La longitud del recorrido es de 850 metros, es una atracción corta, pero muy, muy intensa. Furius Baco admite dos trenes simultáneos con una capacidad de 24 personas por tren. 5.- Stampida. Y nuestra última favorita, es una montaña rusa de madera, al viejo estilo, y simula una carrera de carretas del viejo oeste, de acuerdo con el área temática en la que se localiza que es la zona del Far West. Posee un doble carril que va en paralelo la mayor parte de recorrido por donde circulan los dos trenes, aunque se separan e incluso llegan a cruzarse de frente. Tiene 953,1 metros de largo y 25,6 de altura máxima. Aunque la velocidad que se alcanza es de 74 km/h, baja si la comparamos con las anteriores, el sonido envolvente generado por el crujido de la madera al paso de los trenes es apasionante y acentúa la precepción de velocidad. El recorrido además es generoso ya que dura tres minutos largos. Si quieres vivir intensamente sensaciones únicas, acércate a PortAventura, los gritos de los que están en ese momento en las cinco atracciones más impacatntes de este parque, suenan en cuanto entras en este maravilloso espacio lleno de diversión para toda la familia. PortAventura, situado en el municipio tarraconense de Salou en España, es una de las principales atracciones de la Costa Daurada, el parque temático más visitado de nuestro país y el sexto de Europa.